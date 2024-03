Mariana Seoane confiesa: ¡Ella y Fernando Alonso son amigos con derechos!

Desde que Mariana Seoane y el actor Fernando Alonso se presentaron juntos a la alfombra roja de un evento, se desataron rumores de un posible romance.

Aunque han compartido una sólida amistad durante ocho años, recientemente han surgido revelaciones sorprendentes sobre la verdadera naturaleza de su relación.

Durante una entrevista con ‘Sale el sol’, Mariana Seoane no pudo negar la intensa química que existe entre ella y Fernando Alonso.

Son amigos desde hace años pero el romance no se había podido dar porque tenían pareja / Redes sociales

Los besos entre Mariana Seoane y Fernando Alonso

La cantante no confirmó oficialmente que sean pareja, pero reveló que mantienen una relación de “amigos con derechos”, un término que implica relaciones íntimas sin compromiso.

“Estoy contenta. Andamos saliendo. Me gusta. ¿Cómo no me va a gustar? Se notó en el video, ¿no? Llevo ocho años siendo amiga de él, pero nos había pasado a destiempo: él tenía novia o yo tenía novio, y cuando tenemos relaciones, lo respetamos mucho. Nosotros estamos saliendo. Somos amigos con derechos. Es bonito eso, ¿no?, que somos más que amigos, como la canción del Bucky”, contó sin pelos en la lengua la cantante.

Cabe mencionar que Mariana contó con la participación de Fernando en el video musical de ‘Veneno’, su nuevo tema musical. En el material, el actor y la cantante se dan un intenso beso.

Sin embargo, desde 2017 han circulado rumores sobre el interés mutuo entre Mariana y Fernando.

