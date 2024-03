Consuelo Duval reaparece tras ser hospitalizada y habla de su estado de salud

El pasado fin de semana, Consuelo Duval alarmó a sus seguidores, luego de que trascendiera que había sido hospitalizada de emergencia para entrar a una cirugía de la vesícula, luego de que ella misma confirmara que había sido operada para la extirpación del órgano.

“Ya me curé. Bueno, ya me quitaron la vesícula. Sí estaba llena de lodo. Estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba, pero me siento muy bien. Un poquito achacosa, pero bien. Achacosa de consentida y chiquiona, pero a toda m4dr3”, dijo Consuelo Duval en un video de Instagram, donde aparece acostada en la cama de un hospital, sonriente y tranquila.

Consuelo Duval niega haber sido hospitalizada de emergencia

La famosa reapareció en redes, desde su casa para comunicar cómo está actualmente su salud. En primera instancia Consuelo Duval aclaró que no fue hospitalizada de emergencia como se ha dicho, sino que era una cirugía programada.

“Aquí estoy. No crean eso de que me operaron de emergencia. Fue una cirugía programada para enero, pero yo pregunté a mi doctor si podíamos retrasar la cirugía porque tenía una gira de por medio, y comiendo nueces y arándanos se logró que mi vesícula aguantara, siempre con el riesgo de que no, pero quiero decirles que estoy bien”, explicó la actriz que retrasó su cirugía por la gira de ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?.

Consuelo habla en historias de Instagram. / Instagram

Consuelo Duval agradece la preocupación de sus fans por su hospitalización

La famosa aprovechó para agradecer a sus amigos y seguidores por los todos los mensajes de preocupación y buenos deseos para su pronta recuperación.

“Agradezco todos los mensajes de cariño y ya empecé a armar mi castillo de lego. Me siento bien, mejor. Tengo a mis perritos cuidándome. Ando muy inflada, con calor, con hambre, pero sin poder comer, así me siento”, expresó Consuelo Duval en sus historias de Instagram, donde también compartió fotos de su castillo de lego.

Consuelo Duval comparte que está haciendo un castillo de lego / Instagram: @consueloduval

