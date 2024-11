Nicandro Díaz: Audios exponen la mala relación del productor y su ex: "¡la tachaba de loca y fraudulenta!”

A 7 meses de la partida del productor Nicandro Díaz, la exesposa Cynthia Butrón y la expareja Mariana Robles sostienen un pleito en los juzgados. Cynthia ha expuesto que Mariana se quedó con propiedades y un auto de lujo, y que Nicandro no estaba divorciado. Hasta la redacción de TVNotas llegaron documentos, fotos y audios del productor, que demuestran que él no mantenía una buena relación con la madre de sus hijos. Además, un amigo cercano al productor lo confirma.

Las viudas en pleito por la multimillonaria herencia de 900 millones del productor

“Nada de esto cesará hasta que se abra el testamento. La situación se da porque Mariana está (considerada) en éste. Nicandro se divorció de Cynthia en diciembre de 2023 y ella no quedó conforme. Le peleó mucho dinero. La herencia de él asciende a 900 millones de pesos. Tiene una avaricia desmedida y cuando Nick le negó dinero, ella enloqueció".

Mira: Hijos de Nicandro Díaz desmienten a la novia del productor; ¡afirman que jamás vivió con él!

Audio: Nicandro deja ver que estaba separado de Cynthia Butrón y no había una buena relación con la madre de sus hijos

“El punto es que estamos dejando a una loquita sola. Era una loca. Era la mamá, tristemente. Así es la mamá. Tristemente, esta vieja nunca va a tener una pareja estable. Va a tener hijos siendo madre soltera... O sea, se nota claramente su futuro. Tristemente, no sé de qué va a vivir. ¡Le pinta un panorama terrible, caray!” El amigo explica: “A Cynthia la destrozó el divorcio y saber que compartía su amor, vida y dinero con Mariana. Por eso, solicitó al juzgado familiar más pensión alimenticia. Nicandro se hacía cargo de todos los gastos de sus hijos y de la casa de la mamá de ellos. Cuando supo esto (que Cynthia pidió más pensión), buscó una forma de comprobar ante los juzgados que los chicos vivían en el extranjero”.

Pleito legal por la herencia de Nicandro Díaz: la guerra entre Cynthia Butrón, la exesposa, y Mariana Robles, la última pareja

Audio: el productor Nicandro Díaz solicitó los pasaportes a sus hijos para comprobar que no vivían en México

“Tengo aquí el conflicto, porque necesito pedirles a mis hijos que me manden una foto de su pasaporte de que viven fuera, ¿verdad? Parece como que los estoy manipulando, pero la realidad es para eso. Para que sepan las autoridades que viven fuera. Entonces, en esas estoy. Como se los digo para que no parezca que me quiero ching4ra su mamá. ¿Verdad? Puedo decir: “Mándame una foto de tu pasaporte de tu último ingreso a Estados Unidos porque la neta es que tengo que demostrar que vives fuera de México. Es la verdad, pero no sé si les hago cargar con algo”. Su amigo asegura: “Nicandro se quejaba de que la mamá los manipulaba para que lo hicieran enojar y les cachó varias mentiras. Les pagaba terapia psicológica a todos, incluida a Cynthia, y le mentían, porque no asistían”. Y dice: “Esto es una guerra que Cynthia y sus hijos le declaran a Mariana y no pararán hasta quedarse con los millones”.

Mariana Robles, la última pareja del productor: ¿Por qué no habla al respecto?

“Lo deja en manos de sus abogados. Y por respeto a los hijos de él, prefiere guardar silencio. Sus abogados probarán que todo lo que presenta Cynthia es apócrifo.”

Por otro lado, la fuente se enteró de que la exesposa, además de este lío legal, está preocupada por su novio: “Cynthia ahora vive una fuerte crisis. Su pareja, Eduardo Quijano, hermano de Federica y Apio, de Kabah, está internado desde hace varios días en una clínica de rehabilitación. Esperemos que pronto llegue la calma para todos, para que Nick pueda descansar”

Lee: La herencia de Nicandro Díaz de 900 millones de pesos en disputa: “las viudas” quieren quedarse la fortuna

La historia de la muerte de Nicandro Díaz y las peleas entre las viudas por la herencia

Nicandro falleció el 18 de marzo de este año en Cozumel, en un accidente de moto en el que iba acompañado de Mariana Robles. Al funeral acudieron su exesposa Cynthia Butrón y sus hijos. A Mariana le prohibieron la entrada.

Lee también: Novia de Nicandro Díaz es acusada de supuesto despojo, ¡la exesposa del productor interpuso una denuncia!

Los hijos solicitaron a las autoridades que investigaran la muerte de su padre. Sospechaban de Mariana.

Mariana aseguró que habían cambiado las cerraduras de la casa donde vivía con Nicandro. No le permitieron sacar sus cosas personales. Levantó una denuncia.

Cynthia denunció a Mariana por haberse adueñado del departamento de la mamá del productor en Playa del Carmen. La señora tiene Alzheimer y está en un asilo. Cynthia aseguró que Mariana no vivía con Nicandro, pero sus hijos mayores Nick y Victoria sí lo hacían. (Imagen tomada de De primera Mano)

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! y búscanos en tu plataforma favorita de pódcast.