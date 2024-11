La herencia de Nicandro Díaz de 900 millones de pesos en disputa: “las viudas” quieren quedarse la fortuna

A 7 meses del fallecimiento del productor Nicandro Díaz, la situación entre su exesposa, Cynthia Butrón, y su viuda, Mariana Robles, parece no tener fin. Nos enteramos de que la ex entabló una denuncia contra Mariana. Una persona allegada a ella nos cuenta:

“Hay una denuncia de Cynthia. La interpuso en octubre contra Mariana por presunto ‘despojo’ por el departamento que Nicandro le dio en vida a su mamá, Delia González, ubicado en Playa del Carmen”. Fuente

“Cynthia nunca superó su divorcio de Nic. No se ha abierto el testamento, y su denuncia no es válida. Cynthia alega que ella y su hijo son los apoderados legales de la mamá de Nicandro. ¡No es cierto! Ella no pudo darles ese poder porque lleva años en una casa de adultos mayores”.

Nicandro Díaz / Archivo

“Además, la señora padece Alzheimer, por lo que, legalmente no está facultada para firmar ningún tipo de documento. Mucho menos nombrar a alguien como apoderado. Cynthia está mintiendo”.

Mariana Robles fue la última pareja del productor y vivían juntos ¿Quién reclama la herencia?

“La comunicación entre Cynthia y Nicandro era casi nula. Por eso se divorció de ella. hace años. Ella no superó que él viviera con Mariana y que estuviera enamorado”.

“Ella padece epilepsia. No le dan ataques, pero sí brotes psicóticos que la ponen en mal estado y hasta agresiva. Por tal motivo, Nic evitaba el contacto. Cynthia no soporta a Mariana. Lo que quiere es quitarla del camino. Sabe que está en el testamento de Nicandro por concubinato”.

“Mariana vivía en casa de Nic. A su muerte, Cynthia le cambió chapas y cerraduras para que no volviera a entrar. Mariana la denunció por ‘robo’. Tenía papeles y cosas personales que aún no ha recuperado”.

Nicandro Díaz y Mariana Robles / Archivo

Cynthia y Nicandro estaban separados desde hace años ¿Quién se queda con la herencia?

“La inmensa fortuna que Nicandro logró con mucho trabajo. Tenía alrededor de 18 propiedades en diferentes lugares, además de una cuenta en el extranjero que curiosamente se perdió. Quiere los 900 millones de pesos que acumuló Nicandro. Por eso demandó a Mariana. Quiere quitarle todo”.

¿En qué terminará esto? “Mariana no supera la muerte de Nicandro. Toma terapia y recurre a lo espiritual y Cynthia se siente con derechos. Quiere la fortuna para seguir dándose la gran vida. Ojalá todo se calme y el dinero sea repartido justamente”, concluyó.

Sobre la denuncia de la exesposa, Cynthia Butrón, contra la última pareja, Mariana Robles

Cynthia disputa por el departamento de Nicandro , ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio en Playa del Carmen, Quintana Roo. Tiene un valor de 2 millones 700 mil.

, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio en Playa del Carmen, Quintana Roo. La dueña es la señora Delia, de 85 años, mamá del productor.

La denuncia es por ‘despojo’ entablada en Solidaridad, en Quintana Roo, el 3 de octubre, en la que acusa a Mariana de haberse adueñado de la propiedad.De acuerdo con Cynthia, si Mariana no acredita con papeles ser dueña del inmueble, la acusarían del delito de enriquecimiento ilícito.

