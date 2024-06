Mariana Robles, quien fue novia de Nicandro Díaz, ¿está incluida en el testamento del productor? Ella habla

El pasado 18 de marzo, el mundo del espectáculo se vio conmocionado ante el sensible fallecimiento de Nicandro Díaz, reconocido productor de Televisa, a los 60 años. El famoso perdió la vida en un accidente de motocicleta mientras viajaba con su pareja, Mariana Robles.

Además de ser un hecho doloroso para su círculo cercano, también desató la polémica entre Mariana y los hijos de Nicandro. En su momento, se dijo que los descendientes del productor pidieron investigar de manera exhaustiva el deceso de su padre, pues no confiaban en la versión de Robles.

Recordemos que la actriz de doblaje declaró que un animal se les había atravesado en el camino y, al intentar esquivarlo, se salió del camino y terminó chocando.

Hace algunos meses, una fuente cercana a la expareja de Díaz contó en exclusiva para TVNotas que los hijos del productor siempre estuvieron en contra de Mariana, pues la responsabilizaban de la separación de sus padres.

Hijos de Nicandro Díaz dando entrevista a los medios. / Captura de pantalla Ventaneando

Mariana Robles pone una orden de alejamiento en contra de los hijos de Nicandro Díaz

A mediados de abril, se dio a conocer que Mariana había procedido legalmente en contra de Cynthia Buitrón, expareja de Nicandro, así como de sus hijos. Esto fue lo que expresó el abogado de la actriz en su momento:

“El día de hoy vamos a llevar a cabo una audiencia junto con todo el equipo legal de la señorita Mariana, en el cual estamos solicitando una orden de restricción para salvaguardar su protección... sí, han habido varias am3n4zas en contra de la seguridad de la persona de Mariana”. Rodrigo Pastrana

También se dijo que la familia de Nicandro ha impedido que Robles entre al departamento que compartía con el productor para sacar sus pertenencias.

Ventaneando publicó lo que sería la denuncia de Mariana Robles en contra de la familia de Nicandro Díaz / YouTube: Ventaneando

¿Qué ha pasado con la herencia de Nicandro Díaz?

A casi tres meses desde el sensible fallecimiento de Nicandro Díaz, Mariana Robles tuvo un encuentro con la prensa en el que se sinceró sobre cómo ha sido para ella sobrellevar el duelo por la pérdida del productor.

“Ahorita, todo está muy tranquilo. Estoy tomándome mi tiempo de duelo. Estoy reacomodando mi vida. Agradezco a toda la gente que me ha apoyado. La que no (me apoya y solo me ataca), pues a veces saben más cosas de mí que yo misma. Así es este medio” Mariana Robles

Acerca de la querella que interpuso en contra de la familia de Nicandro, simplemente se limitó a decir que es un tema que sus abogados “están viendo” y mencionó que las cosas ya se han tranquilizado “poco a poco”.

Al preguntarle sobre lo que ha pasado con el tema de la herencia del fallecido productor, la también locutora sostuvo que no sabe nada del tema, señalando que los hijos de Díaz son quienes están viendo todo eso y, al parecer, no se han comunicado con ella.

“La verdad es que de eso no sé nada. Ahorita eso está en manos de su hijo y de sus hijos. Ahora sí que yo no sé nada de eso. La verdad es que nosotros no hablábamos de dinero. No era un tema entre nosotros. Ya se sabrá”, indicó.

Para finalizar, reveló que está tomando terapia psicológica para tratar la pérdida de Nicandro, a quien describe como una “pareja maravillosa”.

