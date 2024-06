Asaltan a colaborador del programa Hoy a punta de pistola en CDMX

Entrevistamos en exclusiva al conductor Fer Sagreeb (35 años), tras haber sido víctima de la delincuencia en la CDMX hace unos días. “Me asaltaron en avenida San Antonio. Eran las cinco o seis de la tarde. Estaba esperando a que el semáforo cambiara a verde. En eso llegaron dos tipos. Uno se puso en la puerta del copiloto y el otro de mi lado”.

“Me dijeron que bajara el vidrio y me apuntaron con una pistola en la cabeza. Gritaban que les diera todo rápido. Les di mi reloj, unos lentes y el celular. Me asusté muchísimo, porque me pidieron que me bajara del coche”.

“Cuando lo iba a hacer decidieron irse. No sé si recibieron una alerta o algo, pero se fueron. Estas personas lograron obtener mi WhatsApp. Se metieron a la cuenta de mi banco y me quitaron dinero”.

El conductor sufrió un asalto a mano armada / Liliana Carpio

“En los 15 años que llevo en México, jamás me había pasado algo así. Al llegar a mi casa creí que, tal vez, ya estaba muerto. Viví un momento muy fuerte. No se lo deseo a nadie. No solo me robaron lo material. Me robaron mi paz. ¡Ya no me siento seguro al salir!”.

Por otra parte, el presentador también nos platicó los resultados del procedimiento estético llamado láser lift al que se sometió hace un par de meses.

“Es un procedimiento que sigo recomendando ampliamente. Fue algo muy rápido y sencillo. Esto me lo hice para eliminar la grasita que se acumula en los costados del abdomen”.

“Al ser un procedimiento ambulatorio me reintegré a mis actividades al instante. Me aplicaron anestesia antes de introducirme el láser y no sentí dolor de nada. Pero ojo, sí hay una pequeña inflamación, que es normal”.

EL procedimiento le ayudó a reducir grasa de los costados / Instagram

“He cuidado mi alimentación. Trato de balancear mi comida. Mi nutriólogo me bajó los carbohidratos, la proteína y le metí fruta en la mañana. También hago ejercicio, específicamente cardio. Sobre todo, para mantener una vida más saludable y, por supuesto, ayudarle a la tecnología”.

Sagreeb señaló que su piel quedó más firme: “Los resultados no son rápidos, pero con el paso del tiempo son maravillosos. Después de varias semanas siento la piel más

pegada. Es una experiencia padre y no me arrepiento porque, aunque hubiera hecho mucho ejercicio, iba a ser complicado bajar esa grasita que se formó en algún momento. Gracias a este procedimiento, siento la piel más firme”.

“Este láser lift no es apto para personas con sobrepeso, porque no es una liposucción. Yo lo recomiendo para quienes hacen ejercicio o personas que quieran reducir la flacidez. Estoy a favor de los procedimientos estéticos y me pienso hacer todo lo que salga (ríe). Siempre que no se deforme mi cara al grado de ya no reconocerme”, finalizó.

