Dulce López reacciona a video viral donde se va contra Yuridia

Luego de que se diera a conocer que Dulce López será parte de la gira ‘Generaciones tour’ donde exacadémicos se reencontrarán en el escenario, internautas recordaron las palabras de la exparticipante de la tercera generación en contra de Yuridia.

En el video Dulce menciona: “Si me voy yo, Yuridia no tiene competencia. Muchas gracias”.

En redes sociales han criticado a Dulce por sus palabras, haciendo alarde de la fama que ha tenido Yuridia luego de los programas en los que participó en TV Azteca.

“Sí, ella… Doña Dulce López diciendo esto. Años después Yuridia llenando sola todo lugar en el que se presenta. Gracias. Bai”, comentan los internautas con más opiniones como: “Con ese comentario, solo degradó al resto de los competidores, su soberbia era infinita”, “Yuridia jamás tuvo competencia y menos de Dulce”.

Dulce aclara el video viral: ¡No tiene rivalidad con Yuridia! ¿Se unirá a la gira de exacadémicos?

Si bien Yuridia y Dulce son de generaciones distintas de ‘La academia’, su confrontación en televisión sucedió en el ‘Desafío de estrellas’, donde participaban los exacadémicos destacados de sus generaciones.

En una entrevista exclusiva con TVNotas, Dulce explicó que no tiene ninguna rivalidad con Yuridia y confesó que la producción del programa ‘Desafío de estrellas’ las llevó al límite para provocar una pelea entre ellas, misma que vive en la memoria de muchos hasta ahora.

“Desde que ella estaba en su generación, yo la apoyaba mucho. Me llamaba mucho la atención su voz y bueno, esta cuestión fue algo que digamos que fue un momento de la producción que me encaminó. Me provocó el coraje de tal manera que me hicieran decir lo que dije porque nadie me obligó. Ella ya por su cuenta lo aclaró. Yo también”, explicó.

Y añadió: “Al final todos en ese Desafío salimos muy mal. Fue un Desafío de estrellas muy mal hecho, muy mal manejado por la producción y la verdad es que fue un momento muy complicado para todos, incluso ella también ya lo dijo, ya lo declaró y yo creo que a las dos nos agarraron en curva y nos querían confrontar”.

Finalmente, Dulce reiteró su admiración por Yuridia y expresó que le encantaría volver a verla y compartir el escenario en ‘Generaciones tour’ si ella decide participar: “Yo hoy por hoy la admiro, la respeto, su carrera, su camino y todos la tomamos de ejemplo y todos queremos llegar a donde está, así que estaría bien padre que en un momento se una como invitada especial y feliz de volverla a abrazar, pero que quede claro que no somos enemigas ni rivales”, concluyó.

