Generaciones tour: ¿Myriam y Toñita juntas?, Cynthia estaría y exacadémicos dejan atrás rivalidades

Este miércoles, BOBO Producciones dio a conocer el elenco completo de los exacadémicos que participarán en una nueva gira ‘Generaciones tour’ con exparticipantes de cinco generaciones de ‘La academia’, el reality de canto más popular en México. Los primeros dos conciertos serán el 27 de septiembre en CDMX y el 4 de octubre en Monterrey.

Después de más de 20 años, Nadia aceptó participar por primera vez en un reencuentro y fue la primera en ser confirmada. La querida cantante nominada a un Grammy indicó que la puerta está abierta para los excompañeros que se quieran sumar y prometió que habrá sorpresas: “Creo que entre todas las generaciones hemos aprendido mucho el uno del otro y también sería lindísimo tenerlos por acá. Ahora digamos, somos el grupo base pero va a haber sorpresas, prepárense”, indicó muy emocionada por ser parte de la gira junto a Myriam Montemayor, Raúl Sandoval, Laura Caro, Erika Alcocer, Marco More, Dulce López, Melissa Ibarra, Lety López, Erasmo Catarino, Adrián Varela, José Luis Díaz, Samuel Castelán y Colette.

Nadia dijo que habrá sorpresas en ‘Generaciones tour’ / Francisco Mancera

Entre estas sorpresas, José Luis, quien canta el tema ‘Si no estás conmigo’ junto a Cynthia Rodríguez, indicó que la esposa de Carlos Rivera fue invitada al concierto pero por diversas causas personales no se sumó, aunque dejó ver que podría aparecer en el escenario de manera inesperada para los fans. “Hay que platicar con la gente de BOBO, si le extendieron la invitación o no, pero yo pienso sinceramente que va a estar integrada en algún concierto y si no es en esta ocasión, yo feliz de ver con quién de mis compañeras la puedo interpretar”, dijo.

Cynthia Rodríguez y José Luis fueron novios / Instagram

¿Rivalidades en ‘Generaciones tour’? Los exacadémicos no compiten entre ellos

Hace unos días surgieron los rumores de que Myriam Montemayor supuestamente habría pedido que Toñita no estuviera en el tour porque habría condicionado su participación si ella no estaba. Sobre este tema, Myriam indicó que su excompañera con quien tiene una rivalidad que llegó hasta una restricción legal, no podría estar en la gira. Sin embargo, ella no fue quien solicitó que la eligieran a ella, según explicó.

“Yo creo que esa respuesta te la puede dar BOBO que es la producción. Yo no soy la productora de este show. Yo como mis compañeros soy parte de este show y los que no estén no sé si fueron requeridos o en algún momento van a estar como invitados”, respondió.

Y agregó: “Les voy a ser muy clara. Hay una orden de restricción. Es lógico la respuesta, pero cuando yo me incorporé, ya estaban los que iban a estar y no iban a estar. No es una parte que yo decida. Pura buena vibra, puras cosas positivas y todos los que están aquí son grandes compañeros. Somos un gran equipo y vamos a hacer que ‘Generaciones tour’ sea un éxito”.

Toñita y Myriam llevaron su rivalidad hasta instancias legales / Instagram

Por su parte, Laura Caro defendió a los integrantes del concierto y dijo que dejarán atrás el ego: “En ningún momento hubo una consigna de ‘estoy si no está’, todo el acercamiento de inicio fue en amor. Hay una palabra que define este tour que se llama ‘justicia’, una premisa de este tour es darle justicia a cada una de las voces. Todo el tema que surgió en alguna otra ocasión con otros reencuentros ya quedó en el pasado. Estamos en un proyecto donde no hay competencia. Obviamente los artistas tenemos ego. Es normal. El ser humano tiene ego, pero el chiste es saber disfrutar todo lo que estamos haciendo”.

“La estrella es el tour. En realidad gana el amor, no el ego acá”, añadió Marco More.