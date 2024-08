Fer Sagreeb explota vs. Ricardo Peralta: “me da vergüenza”

Entrevistamos en exclusiva a Fer Sagreeb (35 años) y arremetió contra Ricardo Peralta (34) por su participación en La casa de los famosos. ¡Dice sentir “vergüenza”!

TO-41921- CIUDAD DE MEXICO, DICIEMBRE 05. Fer Sagreeb durante la alfombra azul de la serie Los Enviados en el Centro Cultural Helenico de la Ciudad de Mexico. Photo by Edgar Negrete / EDGAR NEGRETE/

“Nadie se vuelve villano en La casa. Ya sacaron su verdadera personalidad. A Ricardo no lo conozco. Solo por redes sociales y porque estuvo en otros realities. Ahorita que he visto su participación me he dado cuenta de que me da vergüenza. Vive en una realidad muy alterada. Soy de la comunidad gay y él se me hace un personaje de burla”. Fer Sagreeb

El presentador de segmentos en el programa ‘Hoy’ también señaló:

“Es una persona que no representa a la comunidad LGBT. Me da mucho coraje ver que, por su culpa, mucha gente heterosexual piensa que todos somos como él. Esto es, acosadores, convenencieros, chismosos o inventados. Incluso tienen la idea de que nos gustan todos los hombres del mundo. No es así”.

Wendy y Nicola en La casa de los famosos México, capturas de pantalla. / Capturas de pantalla redes sociales

Fer Sagreeb “Ricardo da un mensaje muy malo a la sociedad. Hay niños que ven el programa y se quedan con esa idea. Yo, como persona gay, no quiero que vean a alguien como Peralta y lo tomen de ejemplo. Nos ridiculiza”.

Fer, a quien hemos visto como conductor en: ‘De rol con Fer (2013), ‘Aquí te levantas’, ‘Ponte fit’, ‘TUDN’ y ‘Guerreros 2021', fue contundente con lo que piensa acerca de la participación de Ricardo Peralta en ‘La casa de los famosos México':

Fer Sagreeb “Estar en ese programa es un privilegio. No aprovecha el espacio para ofrecer un mensaje positivo. Se la pasa vistiéndose de forma ridícula y haciendo caras asquerosas todos los días. Le seguirán bajando los seguidores por su pésimo comportamiento. Aunque su mánager se dedique a comprarle seguidores. Es evidente que lo hacen para que no baje del millón. Me da risa que Ricardo piense que se está comiendo al mundo con su juego y sus estrategias baratas”.

Fer rompió en llanto. / Instagram: @fersagreeb / @jawymendez_oficial

El también exparticipante de ‘Reto 4 elementos’ y ‘Hotel VIP (2023)’, habló de cómo interactúan Sian Chiong y Ricardo en el reality:

“Peralta se la pasa acosando a Sian. A pesar de que ya le dijo que no le gustan los hombres. No, es no. ¿Por qué insistir compadre? Aunque también Sian le da probaditas. No es un niño chiquito y sabe lo que le conviene. Piensan que son los próximos Wendy y Nicola. Ellos sí fueron naturales. Estos son la copia. ¿Ricardo no se verá en el espejo? ¿Cree que Sian se fijaría en él? (ríe)”. Fer Sagreeb

Captura de pantalla de Ricardo Peralta y Siang Chiong en ‘La casa de los famosos México’ / Captura de pantalla redes sociales

Respecto al futuro de Peralta, quien perdió miles de seguidores en Instagram y ahora dejó de existir su cuenta, Sagreeb señaló:

Fer Sagreeb “No sé si su carrera se acabe. Ahí entrará su inteligencia y la manera en la que se mueva en situaciones adversas. Espero que le vaya bien. Yo nunca sería su amigo. Por personas como él callé tantos años que soy gay. Tenía miedo de que pensaran que sería igual de ridículo”.

Además, el famoso se animó a hablar acerca de las celebridades que tienen relación con el exparticipante de MasterChef Celebrity y hasta le entró a la polémica que te contamos en exclusiva en TVNotas, acerca de la reacción de David Ortega después que Ricardo lanzó tremendos comentarios en su contra en ‘La casa de los famosos México’:

“Le aconsejo a ‘Trío de tres’ que siga sin Ricardo. Jair no necesita a este sujeto. Le recomiendo que bloquee su número y lo ignore. Ricardo es el claro ejemplo de lo que no debemos ser”.

“Leí que David Ortega lo quería golpear. No me gusta incitar a la violencia. Ni practicarla. Pero si lo hace, que me diga dónde para ir a echarle porras (ríe)”. Fer Sagreeb

IG: @torpecillo / Redes sociales / Archivo TVNotas

La polémica de Ricardo está siendo ligeramente opacada por la reciente eliminación de Mariana Echeverría de ‘La casa de los famosos México’. ¿Será que el siguiente en salir es Ricardo?

No te pierdas ningún detalle del mundo del espectáculo. Adquiere ahora tu revista TVNotas digital o impresa. En ella encontrarás más exclusivas como esta.