Diego Boneta reacciona a que Mario Bezares despotricara en su contra por la serie de Paco Stanley

Diego Boneta se vio envuelto en una polémica reciente luego de que Mario Bezares lo llamara “muerto de hambre” tras su participación en la serie de Amazon Prime Video, ‘¿Quién lo mató?’, que aborda el controversial caso de Paco Stanley.

Hace unos días, Mario Bezares arremetió contra el actor que interpretó a Jorge Gil en el proyecto no autorizado, y considerado por Mario y su esposa Brenda, como “revictimizante”, puesto que nadie lo contactó para saber su versión y así poder plasmarla en la serie.

“No me conocen. Todos los actores que participan, yo no los conozco. Nunca he cruzado palabra con ellos, ni con el director ni con nadie”, dijo y aunque Mario es interpretado por Luis Gerardo Méndez, el amigo de Paco Stanley se fue contra Diego Boneta por aceptar el personaje de Jorge Gil: “Este Diego Boneta, de haber representado a Luis Miguel en una serie exitosa, ahora interpreta a Jorge Gil. ¿Cuál es tu hambre, papá? Espérame, qué decepción, caray. ¿Estás necesitado y quieres ganar lana con eso?”

Mario Bezares arremetió contra Diego Boneta / Instagram: @mbezares

¿Qué respondió Diego Boneta sobre lo dicho por Mario Bezares? Escapó de la prensa

Diego apareció en un evento reciente, pero esquivó las preguntas relacionadas con el tema, y poco a poco se fue alejando de la prensa para no responder.

Fue así que el actor prefirió no responder a los cuestionamientos y se retiró mientras la prensa iba tras él para obtener alguna opinión de su parte.

Esto no es una sorpresa para los fans de Diego, pues generalmente evita involucrarse en escándalos mediáticos y reservarse sus comentarios.

Lo único que mencionó antes de huir de la escena, fue que estaban felices de que la serie se posicionara como la número uno de la plataforma.

