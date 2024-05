Fer Sagreeb: “Sacaron el lipoma encapsulado... Ya era algo cancerígeno”

En TVNotas, hablamos con Fer Sagreeb, de 35 años y narró la experiencia que vivió el año pasado al encontrarse una bolita en el pecho del lado izquierdo. Sin embargo, todo se complicó debido a que acudió con un ‘especialista’ en cosmetología, quien le agravó más el problema. La bolita resultó cáncer de mama.

“El año pasado comencé a sentir dolor en el p3zón izquierdo. Yo pensé que era parte de la ginecomastia, o sea, el desarrollo de la mama glandular en los hombres. Por esa razón lo dejé pasar y no le tomé mucha importancia. Un día me encontré una bolita, misma que con el tiempo creció y me llegó a doler muchísimo. De hecho, no aguantaba la playera cuando rozaba con el p3zón”.

“Sin embargo, me pasó algo que me gustaría compartir; primero acudí con un cosmetólogo y se le hizo fácil filtrarme una solución para que ‘desapareciera’, lo cual fue mentira. Lamentablemente nunca pregunté qué fue lo que me puso y esa solución agravó muchísimo el problema. Sé que fue mi error al no preguntar antes de que me aplicaran la solución para saber lo que contenía el líquido. Fui un irresponsable y deposité mi confianza en el ‘especialista’, pero se convirtió en una lección de vida”.

El conductor reveló que la bolita resultó ser cancerígena y comentó que afortunadamente estaba encapsulada, evitando recurrir a las quimioterapias.

“Por eso decidí ir directamente con los doctores José Carlos Solórzano y Juan Garzón Muvdi, quienes al momento de revisarme me dijeron que tenía un lipoma. En ese mismo instante me comentaron que no me preocupara, porque me lo iban a quitar muy rápido. Pero todo cambió por completo cuando el doctor revisó a profundidad y le cambió el semblante. Resultó que detrás de ese lipoma, había otra bolita de color más oscuro y la tuvieron que mandar a patología para que le hicieran una biopsia. Se tardaron alrededor de 40 minutos y para serte muy honesto, fueron los minutos más eternos de mi vida”.

“El doctor me explicó que sacaron el lipoma encapsulado; es decir, afortunadamente no hizo metástasis, porque ya era algo cancerígeno. No había otra parte dañada y no necesité de las quimioterapias”.

¿Qué le pasó Fer Sagreeb cuando le diagnosticaron cáncer de mama?

Sagreeb compartió lo que sintió al momento de escuchar la palabra cáncer. Además, confesó que es un hombre hipocondriaco.

“Al escuchar la palabra cáncer, me temblaron las piernas. Comencé a hacer mil escenarios en mi cabeza, pensé que se acabaría mi vida y mi carrera. No sabía qué decir, ni qué hacer”. Fer Sagreeb

“Siempre estuve consciente cuando me hicieron la operación ambulatoria en el p3zón. Me anestesiaron de manera local y sí alcancé a ver la bolita más oscura. ¡Fue un momento de shock!”.

“Después tuve que tomar antibióticos, medicinas, desinflamatorios y hacerme mis cuidados; al momento de bañarme me hago mi autoexploración de pecho, de axilas y testículos. Soy una persona hipocondriaca y por cualquier cosita pienso que ya tengo una enfermedad. Por eso siempre trato de estar pendiente de mi salud”.

El presentador de televisión mandó un mensaje, después de haberse convertido en un sobreviviente de cáncer de mama.

“La hipocondría es un miedo a morir o enfermarse de algo. Este trastorno surgió por la muerte de mi papá y mi hermano; esto hizo que se me desencadenaran ataques de ansiedad. Una vez terminé en el hospital, pensando que me iba a dar un paro cardíaco y no tenía nada”.

“Por eso cada seis meses me hago mis estudios; exámenes generales de sangre, enfermedades de transmisión sexual, riñones y de todo el cuerpo. Me estresa no saber que estoy bien de salud”.

“Ser un sobreviviente al cáncer me hace sentir orgulloso, me siento contento de haberla librado y poder contar mi experiencia porque no por ser hombres estamos exentos al cáncer de mama. Los invito a explorarse, ¡No hay que sentir pena!”, concluyó.

Según el Dr. José Carlos Solórzano Lechuga, especialista: “El cáncer de mama es menos común en hombres que en mujeres. El cáncer de mama no se presenta con manchas en la piel. Por lo regular no hay síntomas que prevengan la enfermedad. El cáncer en general cuando presenta síntomas es porque ya está avanzado y puede haber dolor de cabeza, náuseas, dolor local, calentamiento en la zona, entre muchos más”.

¿Quién es Fer Sagreeb?

Fer Sagreeb se dio a conocer el programa ‘De rol con Fer’ por Ritmoson Latino.

Lo hemos visto en programas, como: ‘U news’, ‘México suena’, ‘XE Bandamax’, ‘Aquí te levantas’, ‘Larin Stage’, ‘Ponte Fit’, ‘Hoy’, entre otros.

Actuó en telenovelas ‘Amor de barrio’, ‘Mi corazón es tuyo’.

Participó en realities shows, como: ‘Reto 4 elementos’ y ‘El hotel VIP’.

Actualmente es parte de la sección ‘Deportes y salud’ del programa Hoy.

