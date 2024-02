Fer Sagreeb: “Tengo miedo a envejecer. En este medio es un delito”

Acompañamos en exclusiva al conductor Fer Sagreeb (35 años) a un procedimiento estético llamado láser lift, que ayuda a destruir la grasa acumulada. “Me hicieron dos piquetes con una jeringa para ponerme anestesia y fueron las únicas veces que sentí dolor. Jamás tuve molestias, obviamente por la anestesia. Lo más padre es que es muy rápido”.

“Cuando comienzas a hacerte este tipo de tratamientos te dan muchos nervios porque estamos acostumbrados a los antiguos procedimientos. Con los avances tecnológicos en la medicina estética tenemos nuevas alternativas y, la verdad, me fascina (ríe)... No me hago procedimientos estéticos para agradarles a los demás. Lo hago porque me amo mucho y quiero tener una mejor versión de mí. Si hay profesionales que me pueden ayudar, yo feliz de hacerlo”. Fer Sagreeb

Fer / Instagram: @fersagreeb / @jawymendez_oficial

¿Cuál es la alimentación de Fer Sagreeb?

El presentador nos compartió cómo se alimenta para cuidar su cuerpo: “La tecnología estética no lo es todo. También debemos ser disciplinados con nuestros hábitos alimenticios y rutinas de ejercicio. Siempre trato de mantener una buena alimentación y hacer mucho ejercicio. Eso es fundamental para tener un cuerpo saludable”.

Liliana Carpio

“Como mucha proteína, verduras y carbohidratos. Tiene que haber un balance. Es decir, no hay que matarnos de hambre. No debe haber prohibiciones de ningún tipo. Si un día se me antoja un tamal o una torta, me los como sin ningún problema”, agregó.

Liliana Carpio

¡Fer Sagreeb no estaba contento con su peso en su juventud!

Sagreeb recordó que llegó a pesar 128 kilos y reveló cuál es su mayor miedo. “Cuando tenía 15 años llegué a pesar 128 kilos y bajé 35. La piel del abdomen no alcanzó a regresar a su lugar y me tuvieron que hacer una abdominoplastia, porque, sin importar el ejercicio que hagas, esa grasita nunca se quita”.

Liliana Carpio

“Me he hecho la abdominoplastia, acompañada de una pequeña liposucción. También me quité las bolsas de Bichat. Me la vivo haciéndome tratamientos en la cara y, a veces, me pongo bótox... Nunca me he obsesionado con los procedimientos estéticos, pero debo aceptar que tengo miedo a envejecer. Por eso, no solo me preocupo por el exterior de mi cuerpo, sino también por su funcionamiento. Procuro hacerme tratamientos de células madre, tomo vitaminas y me pongo las vacunas anti-edad. En este medio no se permite envejecer, es como un delito”. Fer Sagreeb

Liliana Carpio

Fer Sagreeb responde a quienes lo critican por sus tratamientos estéticos

Fer respondió a quienes lo critican por hacerse tratamientos estéticos en el cuerpo: “Nunca he mentido sobre los tratamientos que me realizo, porque hoy en día ya tenemos varias opciones para arreglar esos detallitos que tenemos en el cuerpo y, si tengo la oportunidad de compartirlo con mis seguidores, qué mejor”.

“No hay que temerle al cambio. La medicina ha evolucionado y, si estos procedimientos nos ayudan a sentirnos mejor, no le veo lo malo. La gente que critica es porque quisieran hacerse algo así, pero no se atreven a dar el paso”, concluyó.

