¡Como de telenovela! La ex y los hijos de Nicandro Díaz temen que él haya heredado a su novia Mariana

Los hijos mayores del productor Nicandro Díaz, Victoria y Nicandro Jr., quieren que se investigue a fondo el accidente en el que su padre perdió la vida. No confían en la versión de Mariana Robles, quien era su novia y estaba con él en ese trágico momento.

Un amigo cercano a Nicandro nos platica que, en realidad, los hijos y la exesposa tienen miedo de que el productor haya incluido a Mariana en el testamento y ellos obtengan menos beneficios.

Archivo

No te pierdas: Pedro Sola asegura que nunca escuchó hablar de Nicandro Díaz ni qué telenovelas hizo

¿Mariana Robles está incluida en el testamento de Nicandro Díaz?

“Los hijos y la ex de Nicandro ven como enemiga a Mariana. Saben que no fue una relación pasajera, sino de más de cuatro años, y que vivían juntos. Nicandro le regaló a Mariana un auto lujoso, que ni siquiera les ha reclamado. Les guste o no, Mariana fue su concubina y tiene derechos. Eso lo marca la ley. Así que podría impugnar el testamento. Lo que les angustia es que Nicandro hace dos años cambió su testamento”, comentó.

“El dinero no fue un tema entre Mariana y él. Nunca pensaron en la muerte. Él cambió su testamento por la mala relación que llevaba con sus hijos y su ex. Nicandro Jr. y Victoria veían a su padre solo como proveedor. Eran interesados y casi no lo veían porque estudiaban en el extranjero”. Fuente TVNotas

Nicandro / Archivo

Te puede interesar: Niurka Marcos arremete contra los hijos y novia de Nicandro Díaz: “Que lo dejen descansar”

“Su hija Victoria estudiaba Comunicaciones en España, pero se hartó de la escuela y regresó a México en enero pasado. Ella tiene temas con su peso y, al parecer, ya tiene problemas con pastillas. Bebe fuerte y le cuesta mucho trabajo estar contenta. Estuvo un tiempo internada en ‘La casa rosa’, un psiquiátrico al sur de la Ciudad de México. Su mamá también bebe mucho. Esto era agobiante para Nicandro”, agregó.

Fuente TVNotas “Cuando Victoria regresó del extranjero, iba a vivir con su mamá. Pero esta la corrió de la casa y se tuvo que ir a vivir con Nicandro. Él le pidió a Mariana que buscara una casa más grande. Pero Mariana prefirió regresar a su casa en lo que él se acoplaba con su hija”.

“Tras la muerte de su padre, los hijos y la exesposa se unieron para que nadie les quite lo que, según ellos, les pertenece. Pronto se abrirá el testamento y terminarán peleados por los bienes y el dinero”, comentó.

Archivo

Mira: Nicandro Díaz estuvo en una guerra por el divorcio, con su exmujer y sus hijos, afirman cercanos

¿Qué pasó entre Cynthia, la expesposa, y Nicandro?

“Cynthia y Nicandro tenían años separados. Él sabía que su exesposa conocía a Eduardo Quijano, hermano de una famosa cantante, desde la primaria. Cynthia le dijo que la vida los había reencontrado. Después, Nicandro supo que ellos tenían un romance y llevan más de tres años juntos. Así que ya cada uno tenía una vida aparte”, comentó.

“Las autoridades dictaminaron que la muerte de Nicandro fue un accidente y cerraron la investigación. Supe que la familia de Nicandro entró a su casa. Mariana tenía muchas cosas de ella ahí y puede denunciar en caso de robo. Nadie sabe en qué va a parar todo esto”, concluyó.

Archivo

Preguntamos a Mariana qué opina sobre otra investigación del accidente que quieren hacer los hijos de Nicandro

“Están en su derecho. Son declaraciones absurdas. El caso está cerrado. Para ellos soy una piedra en cuestiones económicas. Si Nic me dejó algo, con amor lo recibo. Y, si no, no tengo problema”. Mariana Robles

Instagram

El abogado penalista Sergio Ramírez da su punto de vista

“Reabrir el caso es difícil. El cuerpo ya fue llevado a necropsia. Se realizó incineración, así que no habría forma de determinar mediante práctica forense otra causa distinta de la que se determinó como incidental”, dijo.

“Para que el MP pueda generar una nueva investigación debería haber nuevos indicios. Pero no los hay”, culminó.

Para más notas como esta, consulta el número más reciente de tu revista TVNotas.