Nicandro Díaz estuvo en una guerra por el divorcio, con su exmujer y sus hijos, afirman cercanos

Nicandro Díaz perdió la vida el pasado 18 de marzo en un accidente de moto durante sus vacaciones en Cozumel, Quintana Roo. En el accidente estuvo presente su pareja, Mariana Robles, quien ha causado revuelo por su más recientes declaraciones. Afirmó que no recuerda la causa del accidente, y asegura que ella iba sentada atrás de su pareja.

Al momento, han salido a la luz aspectos de la vida privada del productor. Uno de estos detalles fue que sus hijos, Nicandro Díaz Jr., Sebastián Díaz y Victoria Díaz, habrían pedido que la actual pareja de su padre no se presentara en el velorio. En la edición de este martes de TVNotas te contamos que una fuente cercana nos dijo que los hijos y Cynthia, la exmujer, le dijeron que no era bienvenida. Sin embargo, Mariana ha declarado que alguien sí le pidió que no asistiera al último adiós de Nicandro, pero no confirmó quién. El caso es que ella no estuvo presente en el funeral.

Lo anterior sería por la mala relación que tenía Díaz con su exesposa, Cynthia Buitrón, dado que el matrimonio no quedó en buenos términos. Personas allegadas al productor aseguran que en la batalla legal del divorcio, la madre de sus hijos quería quedarse con todas las propiedades. Además, los hijos de Nicandro estaban resentidos porque consideraban a Mariana una rompehogares. En medio de todo esto tuvo lugar el viaje a Cozumel que resultó el último para Nicandro.

Nicandro Díaz

Nicandro Díaz habría tenido una relación complicada con sus hijos

El divorcio con el pleito entre Nicandro y su exesposa por las propiedades del productor habría sido una causa por la que él tendría una mala relación con sus hijos, ya que en un video que fue mostrado a través de la más reciente transmisión del programa de Maxine Woodside, Nicandro hace una referencia a que “los hijos son a veces malagradecidos”.

“Los hijos son a veces malagradecidos. No sé si somos, pero bueno, luego hablamos”. Nicandro Díaz

Estas declaraciones habrían dejado al descubierto que la relación entre Díaz y sus hijos se había desgastado.

Así lo dijo Nicandro Díaz:

¿Qué paso entre Nicandro Díaz y su ex, Cynthia Buitrón?

De acuerdo con Maxine Woodside, los tres hijos de Nicandro no estaban de acuerdo con el divorcio de sus padres. Tomaron partido por su madre y se alejaron de su padre. Además, aseguró que Cynthia le pidió mucho dinero y el juicio fue verdaderamente complicado.

Maxine Woodside “Hay otras historias donde él habla con una persona, le manda mensajes a un amigo, diciéndole sobre el proceso que estaba viviendo y que andaba muy deprimido, después de que terminó la novela, diciéndole que anímicamente estaba mal, decepcionado, desilusionado por la gran guerra que sentía que le estaban haciendo sus hijos”

Agregó: “Mucha gente sabía que la exesposa le había pedido mucho dinero. Él tenía una casa en el Pedregal. Creo que le había dejado la casa. Fue un juicio muy difícil (...) Tengo entendido que le pidió la casa. Le pidió todo”.

Funeral de Nicandro Díaz

Eso no es todo, algunos amigos de Nicandro opinaron respecto a la gran guerra por el divorcio, tal fue el caso de Lorena Tassinari, quien compartió que estaba enterada de lo complejo que fue la separación entre Nicandro y Cynthia.

Funeral de Nicandro Díaz

“Estaba atravesando por un proceso de divorcio. Ya tenía varios años separado, pero estaba terminando su divorcio y había algunos problemas con su exmujer. Asuntos de casas y cómo repartirse los dineros y demás, él estaba pasando por un momento difícil en su vida”

Lorena Tassinari

