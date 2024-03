Niurka Marcos arremete contra los hijos y novia de Nicandro Díaz: “Que lo dejen descansar”

Nicandro Díaz perdió la vida el pasado 18 de marzo en un accidente de moto durante sus vacaciones en Cozumel, Quintana Roo. En el accidente estuvo presente su pareja, Mariana Robles, quien ha causado revuelo por sus más recientes declaraciones. Afirmó que no recuerda la causa del accidente, y asegura que ella iba sentada atrás de su pareja.

Esta noticia conmocionó a la industria del espectáculo, ya que el exitoso productor de telenovelas era muy querido por diversas celebridades del medio, por lo que rápidamente los famosos se pronunciaron respecto a esta lamentable pérdida.

¿Qué se ha dicho de la muerte de Nicandro Díaz?

Actualmente, han salido a la luz aspectos de la vida del productor. Uno de estos fue que sus hijos, Nicandro Díaz Jr., Sebastián Díaz y Victoria Díaz, habrían pedido que la actual pareja de su padre no se presentara en el velorio. En la edición de este martes de TVNotas, te contamos que una fuente cercana nos dijo que los hijos y Cynthia, la exesposa, le mandaron decir que no era bienvenida. Aun cuando Mariana no ha confirmado quién fue, declaró que alguien sí le pidió que no asistiera al último adiós de Nicandro.

Además, se destapó que Nicandro y su exesposa se habían enfrascado en una situación muy complicada por el divorcio, en la que sus hijos tomaron partido por su mamá y se alejaron de él. Consideraban a Mariana una rompehogares. Si bien hace años estaban separados, Nicandro y Cynthia firmaron el divorcio apenas hace un mes. Ella le había pedido todas las propiedades y la repartición de bienes hizo el proceso largo y desgastante. De hecho, el viaje a Cozumel era para celebrar que por fin era un hombre libre, según reveló una persona cercana al productor en entrevista para TVNotas.

¿Qué dijo Niurka sobre Nicandro Díaz?

Aunado a lo anterior, la hija de productor lanzó un mensaje en el que pidió que no creyeran la versión de a Mariana Robles sobre el accidente, lo que ha causado revuelo en las redes sociales. Ante esta situación reaccionó Niurka Marcos, quien muy a su estilo, no titubeó en dar su contundente opinión.

La vedette se lanzó contra los hijos de Nicandro, así como también contra Mariana, y les pidió que dejaran descansar al productor.

A través de una entrevista para Venga la alegría la cubana fue cuestionada por el escándalo que enreda a los familiares de Díaz, así como a su novia, luego de su muerte.

“Que lo dejen descansar y que se enorgullezcan de un trabajo tan maravilloso que el señor dejó para la audiencia. ¿Por qué tienen que manchar la imagen del señor?”. Niurka Marcos

Aunque, Niurka puntualizó su postura por la controversia de Díaz, sí dejó claro que los hijos del productor tienen derecho a exigir una investigación si hay dudas de cómo perdió la vida su padre.

Niurka Marcos “Están en su derecho si tienen alguna duda. Ahora, si lo están haciendo porque están en desacuerdo con la relación que tenía su papá, entonces están actuando mal”.

Al momento, todavía se espera que salga a la luz más información de la investigación por la muerte de Nicandro Díaz.

