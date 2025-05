Lupillo Rivera abandona ‘La casa de los famosos All-stars’ y, entre lágrimas, dice: “No puedo continuar”

‘La casa de los famosos All-stars’ despide a otro habitante. Y es que, tras la eliminación de Diego Soldano, se dio a conocer que uno de los participantes pidió su salida voluntaria y abandona el show este 30 de abril.

A través de redes sociales, la producción del show dio la noticia y adelantó que el habitante que deja La casa podría ser Niurka Marcos o Lupillo Rivera.

“¡SE VA UN ALL-STARS! Explotó la bomba y hoy se va un grande: ¿LUPILLO o NIURKA? Uno de ellos abandona La Casa”, así fue como se dio el anuncio.

Previo a la revelación, el periodista Javier Ceriani reveló que Lupillo habría hablado con los productores del reality para expresarles su deseo de querer salir del show.

Esto, aparentemente, debido a que no está teniendo el protagonismo que esperaba, además de que lo estaban haciendo ver “como un tonto” en televisión.

“Exigió su salida del reality con estas palabras: ‘¿qué está pasando?, estoy quedando como un pen… Quiero que me arreglen este pe… o me salgo’. Resulta que el cuarto ‘Agua’ se lo está comiendo vivo’”, manifestó el comunicador.

Cabe mencionar que, en su momento, la familia de Lupillo salió a dar un comunicado expresando su descontento por la forma “tan injusta” en la que el concurso estaría tratando a la cantante y acusando a la producción de darle preferencia al “team Agua”.

Por otra parte, Ceriani también reportó hace poco que Niurka se reunió con la producción para pedir su salida del show. Si bien no especificó el motivo, los fans señalaron que Paulo Quevedo y Lupillo Rivera habrían revelado que la actriz hizo sus maletas y las llevó al almacén.

Ante esto, la persona que se encarga de las redes sociales de la cubana reconoció que ella sí tuvo un encuentro con producción por una crisis de salud que ya está solucionada. También aclaró que empacó sus maletas para que le mandaran ropa nueva.

Pese a lo dicho por este individuo, el periodista dijo que Niurka necesitaría salir del show para arreglar el problema legal que tiene debido a la demanda por supuestamente invasión de propiedad. Y es que, presuntamente, la vedette y su pareja estarían viviendo en una residencia sin autorización de las dueñas.

Al comienzo de la gala de este 30 de abril, Lupillo Rivera, entre lágrimas, dio a conocer que abandona el reality por una situación médica.

Si bien no dio muchos detalles de su salud, lamentó tener que dejar el concurso y le pidió disculpas a todos aquellos que llegó a ofender en la competencia.

Lupillo Rivera

“No voy a poder continuar. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes, a la producción. Los voy a extrañar muchos, a mis amigos. A mi cuarto, les pido una disculpa, no está a mi alcance, necesito atender esta situación. Si algún día los ofendí, una disculpa”