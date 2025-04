¿Niurka abandona ‘La casa de los famosos All-stars’? Reportan que debe salir por problemas legales

El pasado 28 de abril, se reportó que Niurka podría abandonar ‘La casa de los famosos All-stars’. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la cubana se reunió con la producción del programa para negociar su salida del reality.

Aunado a esto, los fans del programa captaron que la actriz no aparecía en el 24/7. Además, Paulo Quevedo y Lupillo Rivera habrían revelado que ella hizo sus maletas y las llevó al almacén, lo que reforzó aún más las especulaciones sobre su posible abandono.

También se ha comentado que, desde la pelea que tuvo con Diego Soldano en el último posicionamiento, la actriz luce triste y molesta, lo que sería uno de los motivos por el que quiere abandonar el show.

Tras lo reportado por Ceriani, uno de los encargados de las redes sociales de Niurka publicó un mensaje en Instagram desmintiendo la salida de la cubana. Según esta persona, la actriz sí se reunió a solas con ‘la Jefa’, pero por un problema de salud que ya está solucionado.

“No crean en nada que no salga de nuestras redes oficiales. Tuvo una crisis de migraña y se sintió mal. Ya le dieron su medicamento y se alivió”, se lee en el comunicado.

También se explicó: “En cuanto a las maletas, sacó su ropa para hacer cambio con la ropa que tiene afuera”. Resaltaron: “En ningún momento pidió salirse del proyecto ni nada parecido”, por lo que se pidió al público no creer en “chismes malintencionados”.

En la más reciente transmisión en su canal de YouTube, Javier Ceriani sostuvo que lo dicho a través de las redes sociales de Niurka es “completamente falso” y detalló que la famosa debe salir del reality debido a que ya le informaron sobre la demanda que hay en su contra por supuesta invasión a propiedad ajena.

Javier Ceriani

“La realidad es que ya le informaron de la demanda por la ocupa de la casa donde vive en Merida, que no es totalmente del dueño que se las rentó, que es el exmánager de Niurka. Los dueños de la casa son dos hermanos. Una hermana, que es la mamá del exmánager de Niurka… Ya dijeron que no le rentó la casa y no recibe dinero de Niurka, por lo que la denunciaron”