Exesposa de Nicandro Díaz es novia del hermano de Apio y Federica Quijano; la tachan de ‘sospechosa’

La inesperada muerte del productor de telenovelas, Nicandro Díaz, ha dejado más preguntas que respuestas. El productor murió en un accidente de motocicleta en Cozumel y al llegar sus restos a CDMX, sus hijos se fueron en contra de Mariana Robles, la novia de su padre, impidiéndole estar en el último adiós, como te lo contamos este martes de TVNotas.

Recientemente, Mariana confirmó que el divorcio entre Nicandro y su exesposa, Cynthia Buitrón no fue en los mejores términos y en aquella entrevista, Maxine Woodside, afirmó que esta quería todas sus propiedades.

“Mucha gente sabía que la exesposa le había pedido mucho dinero. Él tenía una casa en el Pedregal. Creo que le había dejado la casa. Fue un juicio muy difícil… Tengo entendido que le pidió la casa. Le pidió todo”, comentó la ‘Reina de la radio’.

Nicandro Díaz dejó muchas preguntas luego de su fallecimiento / Instagram: @sientensequienpueda

Exponen romance de la exesposa de Nicandro Díaz

En medio de esta polémica en la que se afirma también que Nicandro todavía estaba casado con la madre de sus hijos, en TVNotas te dimos a conocer que Cynthia también ya tiene otra relación, tal y como Nicandro la tenía y estaba rehaciendo su vida.

“La exesposa del productor mantiene desde hace dos años una relación amorosa con el abogado Eduardo Quijano”, revelamos. Eduardo es además hermano de Apio y Federica Quijano de Kabah.

La ex de Nicandro tendría un romance con el hermano de Apio y Federica Quijano (naranja) / Instagram

Igualmente una fuente nos contó que el matrimonio entre Nicandro Díaz y Cynthia ya estaba terminado desde hace muchos años. Y que, si no se divorciaban, era porque se llevaban tan mal que no podían llegar a un acuerdo económico. Hasta que, a finales del año pasado, pudieron hacerlo y no de manera cordial.

Aunado a esto, la esposa de Nicandro ha sido tema de conversación en redes sociales y la han tachado de “sospechosa” por presentarse al funeral del productor con una sonrisa.

La sonrisa de Cynthia llamó la atención del público / YouTube

Ella otorgó sonrisas a la prensa que buscaba declaraciones de su parte y fue el hijo mayor de Nicandro quien se refirió a las cámaras para dar una breve entrevista en la que dijo que sería cremado y después determinarían dónde iban a reposar sus cenizas.

Sin embargo, la prensa reportó que Cynthia se mostró muy afectada en el funeral pese a que ya no estaban en una relación sentimental.