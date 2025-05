Federica Quijano es hospitalizada de emergencia; desesperada pide ayuda para su operación: “No puedo caminar”

Federica Quijano, integrante de ‘Kabah’, fue hospitalizada de emergencia. La cantante compartió en redes un video en el que se dijo grave de salud, al grado de no poder caminar. ¡Pidió ayuda para su operación!

Federica Quijano ocupó sus redes para informar a sus seguidores que no se encuentra nada bien de salud y tiene que ser intervenida lo antes posible. Sin embargo, reveló que necesita una segunda valoración para poder llevar a cabo esta cirugía.

Te puede interesar: ¿Papá de Apio Quijano en peligro? Asilo donde está internado es acusado de maltratar a sus residentes

Federica Quijano solicitó ayuda para poder operarse de emergencia

A través de su cuenta oficial de Instagram, Federica Quijano, también hermana de Apio Quijano, compartió un video en perfil en el que solicitó, desesperada, la ayuda de su seguro para poder llevar a cabo su cirugía.

La cantante compartió que no puede someterse a esta intervención si su seguro, el cual subrayó, paga mes con mes y muy puntual, no le envía a un doctor para una segunda valoración.

“Estoy internada, estoy en el hospital. Este es un mensaje pidiéndole y solicitando ayuda a mi seguro del cual llevó más de 30 años con ellos, pagando mes con mes a tiempo... Viajé a la Ciudad de México con la esperanza de que me operaran el día de hoy. Sin embargo, necesito una segunda valoración por parte de uno de mis doctores de la aseguradora”, dijo.

No te pierdas: Exesposa de Nicandro Díaz es novia del hermano de Apio y Federica Quijano; la tachan de ‘sospechosa’

¿Por qué fue hospitalizada Federica Quijano?

Quijano, con la voz entrecortada, nuevamente, solicitó ayuda para que le envíen un doctor lo antes posible, dado que ella no se puede ni mover. ¡Necesita una cirugía de columna urgente!

“Les pido, por favor, que me ayuden. Que vengan, que me manden a su doctor, mándenmelo porque no puedo ir, no puedo caminar. Me piden que programe la cirugía, no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo, a ver qué días se siente mejor… Lo que necesito es de su ayuda, que me escuchen… ayúdenme, por favor”. Federica Quijano

“Es una operación de columna, de la cual tengo mucho miedo. No es algo que quiero hacer, no es algo que tengo tiempo, tampoco. Tengo que estar trabajando, por lo mismo les pido que me ayuden y que digan con quién me puedo comunicar para resolver esto de la mejor manera, como siempre ha sido. Se los pido de corazón”.

Federica Quijano está hospitalizada de emergencia / IG: @federicaquijano

Mira: Federica Quijano teme que su hijo la vuelva a agredir: “Me asusta”

¿Cuál es el estado de salud de Federica Quijano?

Aunado a las palabras que lanzó en su video, la cantante también externó su preocupación por esta lamentable situación en la descripción.

“A veces en estas situaciones lo que necesitamos es un poco de humanidad, entiendo que hay procesos y no se trata de romperlos, es solo entender que no todos somos especialistas en seguros, simplemente confiamos en las personas que sí saben.” Federica Quijano

Como era natural, las reacciones no se tardaron en hacer presentes. Personalidades como Natalia Alcocer y el mismo grupo de ‘Kabah’ etiquetaron a la aseguradora de Federica para que le respondan a la cantante lo antes posible, así como recibió algunos mensajes en los que esperan que se recupere.

Al momento, Federica Quijano no ha dado más detalles sobre su estado de salud. Se desconoce si ya recibió respuesta por parte de su aseguradora para que la puedan someter a su operación.



Así lo dijo Federica Quijano: