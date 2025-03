¿Papá de Apio Quijano en peligro? Asilo donde está internado es acusado de maltratar a sus residentes

Apio Quijano se ve envuelto en un nuevo escándalo. En esta ocasión, no fue por algo relacionado con su guerra de dimes y diretes con Lola Cortés, sino por la fuerte denuncia que hizo un integrante de Molotov sobre el asilo donde actualmente se encuentra el padre del cantante.

Recordemos que, durante su estancia en ‘La casa de los famosos México, el integrante de Kabah narró que él y su hermana, Federica, optaron por internar a su padre en un centro de cuidados para adultos mayores debido a sus problemas mentales.

Apio Quijano “Mi papá tiene esquizofrenia. Fue psicoanalista toda su vida y, de pronto, se le chispoteó. Hace tres años comenzó a irse en declive. La verdad fue un papá súper ausente. Yo dije: ‘Que sea un vagabundo, a mí me vale. Si lo veo en la calle, me sigo derecho’, pero mi hermana, Fede, es muy corazón de pollo. También le hizo cosas horribles y dijo: ‘No, hay que ver por él’”.

¿Papá de Apio Quijano está en peligro? Esto dijo el integrante de Molotov sobre el asilo donde está internado

Aunque ya han pasado casi dos años desde que Apio hizo esta confesión, el tema vuelve a resurgir después de que Paco Ayala, integrante de Molotov, denunciara que los empleados del asilo donde se encuentra el señor provocaron la muerte de su padre, en 2022.

“Se venden como un asilo, como un lugar donde resguardan la salud de la gente de la tercera edad, caes en la trampa de las instalaciones, parece ser una cosa que no lo son. El personal no está bien capacitado. Hacen todo tipo de artimañas para que parezca que todo está bien” Paco Ayala

Además de describir el sitio como un lugar “peligroso”, Paco aseguró que, pese a las altas mensualidades que cobran, los trabajadores descuidan a los residentes y hasta les roban sus pertenencias.

“No es un lugar que esté al corriente con la sanidad, los alimentos, de repente, no hay. Entonces, pues les toca lo que haya. Obviamente, no tienen la cantidad necesaria para abastecerlo. Van agarrando de tu familiar. Tienes que ir cada vez pagando mucho más dinero”, relató.

¿Cómo murió el papá de Paco Ayala, integrante de Molotov?

De acuerdo con el testimonio de Ayala, la salud de su padre empeoró tras ingresar al asilo y, en algún punto, uno de los empleados le habló para decirle que su familiar estaba muy grave.

Tras recibir la noticia, el artista y el resto de su familia lo llevaron a un hospital, donde ya nada se pudo hacer para salvar su vida.

“Un enfermero nos avisó que mi papá estaba muy grave, una persona que trabaja ahí, que después fue despedida por habernos compartido esta información. Fue necesario llevarlo de urgencia a un hospital. Ya fue irremediable el daño. Ya no pudo avanzar ni recuperarse”, relató.

Para terminar, mencionó que ya está pensando en proceder legalmente contra el lugar, pues le frustra que se siga vendiendo como un sitio seguro para adultos mayores.

“Sí, obviamente, pues la impotencia de ver todo este maltrato nos hizo muchísimas preguntas. No teníamos mucha información porque el contrato que teníamos en su momento también es bastante ambiguo, no tiene mucha información que los comprometa. Tienen un formato de asilo, pero no se venden como un asilo. Entonces ahí en todo ese juego de palabras se zafan de todas las responsabilidades legales”, concluyó.

¿Qué han dicho los hermanos Quijano sobre la denuncia de Paco Ayala?

Hasta el momento, los hermanos Quijano no se han pronunciado ante lo dicho por el integrante de Molotov. No obstante, todo apunta a que desconocen la situación, pues, en su momento, Federica admitió que no visita a su padre.

“Me dicen: ‘Tú no quieres regresar. A lo mejor eres mala hija’. Les dije: ‘No me importa lo que sea. Soy mala hija o no lo soy, pero a mí no me hace bien y no quiero verlo. De todas maneras, nunca fue (un buen padre)”, dijo.

Por su parte, Apio ha dejado muy claro que no le interesa nada que tenga relación con su padre, ya que sigue muy dolido por todo el sufrimiento que le hizo pasar durante su infancia.

