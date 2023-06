Apio Quijano confiesa que su padre padece esquizofrenia y está internado en un psiquiátrico

El cantante Apio Quijano contó que fue su hermana Federica quien lo convenció de ayudar a su papá.

Durante su estancia actual en La Casa de los Famosos México, Apio Quijano abrió su corazón y contó que actualmente su padre se encuentra encerrado en un hospital psiquiátrico debido a que, hace algunos años, le diagnosticaron esquizofrenia.

En una conversación con Poncho de Nigris y Wendy Guevara, el famoso cantante reconoció que no tenía una buena relación con su padre, ya que habría sido un padre ausente durante toda su vida, incluso en el aspecto económico.

“Mi papá tiene esquizofrenia. Fue psicoanalista toda su vida y, de pronto, se le chispoteó. Hace tres años comenzó a irse en declive. La verdad fue un papá super ausente, como que nunca le importamos. Mi papá me pagó hasta cuarto de primaria”, puntualizó.

Debido a la falta de comunicación con su padre, reconoció que nunca quiso velar por su seguridad y no le hubiera importado si terminaba como un “vagabundo”, pero que fue su hermana Federica quien lo convenció de no dejarlo solo.

Apio Quijano confesó que no quería hacerse cargo de su padre, pero que su hermana lo convenció / Facebook: Apio Quijano

“’Todavía no me diste un centavo en toda tu vida y ahora yo te mantengo’. Yo dije ‘que sea un vagabundo, a mí me vale, si lo veo en la calle, me sigo derecho’, pero mi hermana Fede es muy corazón de pollo, también le hizo cosas horribles y dijo ‘no, hay que ver por él’”, narró.

Fue por la insistencia de sus hermanos que decidió apoyarlo, sin embargo, dejó en claro que no busca mejorar la relación con su padre, principalmente, después de que se gastara una herencia le dieron y no viera por su bienestar.

Wendy Guevara también se sincera

Luego de que Apio Quijano hablara de su padre, Wendy Guevara admitió que también tuvo una mala relación con su padre, pero que, a diferencia del integrante de Kabah, decidió perdonarlo y ahora se llevan bien.

De acuerdo con la influencer, su papá la trató muy mal por pertenecer a la comunidad LGBT+, sin embargo, dijo entender su actitud por la manera en que su abuelo lo crio.

Wendy Guevara también contó que tuvo una mala relación con su padre, pero que ahora ya se llevan bien / Facebook: Wendy Guevara

La dura infancia de Apio y Federica Quijano

En su momento, Apio y Federica Quijano relataron lo mucho que había sufrido en su infancia por los malos tratos que recibieron de su padre, luego de que su madre decidiera dejarlos con él para irse con otra persona.

“Mi mamá se casa con otra persona y nos vamos a vivir con mi papá y pesadilla, fue un infierno. Tuve ausencia de mi padre y eso a todos nos afecta, nos hace muy inseguros, mi papá nunca estuvo y era como de a veces ni teníamos qué comer, fue un abandono muy rudo”, indicó Apio.

En tanto, Federica llegó a mencionar que llegó a golpear a su madrastra por burlarse de su hermano: “yo que era karateka en ese momento, llegaba y me agarraba como a golpes a defender a mi hermano de la esposa de mi papá”, precisó.

En su momento, Federica Quijano llegó a confesar que defendía a su hermano de los maltratos de su madrastra / Facebook: Federica Quijano

