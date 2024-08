La actriz Tanya Vázquez habla de su relación con Nicandro Díaz; ¿iba a dejar a su novia por ella?

A cinco meses del fallecimiento de Nicandro Díaz, Tanya Vázquez (47 años) señaló que lo extraña, ya que tenían una relación muy estrecha. Hace unas semanas te contamos que, meses antes de partir, el productor buscaba conquistar a la actriz, pues su relación con Mariana Robles ya era complicada.

“Sobre lo que se ha comentado, él ya no está para desmentir o confirmar lo que se dice. Siempre trato de cuidar mi vida privada. No me gusta hablar de una persona que ya no está con nosotros. Si hubo o no hubo, lo que fuese, son cosas que uno debe guardarse en el corazón. Está demás hablar de alguien. A mí no me corresponde hacerlo”.

Al preguntarle cómo ha vivido este tiempo sin Nicandro, señaló: “A todos nos dolió muchísimo su partida. Fue una sorpresa dolorosa e inesperada. Siempre lo voy a recordar con mucho cariño. Era un caballero. Un buen ser humano. Lo voy a guardar en mí por siempre y para siempre”.

Tanya Vázquez extraña a Nicandro Díaz, pero afirma: “Hay que respetar su memoria”

Tanya nos confesó qué es lo que más extraña del productor. “Los momentos que vivimos juntos que guardo en mi corazón. Eso no lo cambio por nada. Era un gran amigo. Sabía escuchar y era empático con los demás. Me quedo con recuerdos bonitos. Con pláticas bonitas. Hay que respetar su memoria”.

“Hace tiempo depuraba mi celular. Borré unos videos del final de la novela Golpe de suerte, de Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez. Y hace unos días me metí a mi teléfono para borrar más cosas y salieron unos videos en los que está Nicandro. Según yo había borrado todo y mira, se me manifestó de esa manera. Verlo y saber que ya no está ha sido algo difícil”.

“Duele mucho. A todos nos pegó fuerte su partida. Yo no tengo que salir a decir nada. No soy improvisada. Tengo muchos años de trayectoria”.

“Comencé a los 11 años en un concurso de belleza infantil, y a los 18 en Nuestra belleza México. Después representé a mi país a nivel mundial. Hice varias telenovelas. Por eso no podemos hablar de una persona que no está aquí. Solo hay que respetarla”, finalizó.

