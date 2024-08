Primeras imágenes de YosStop detenida nuevamente; abogado lanza comunicado

Luego de que se diera a conocer que la youtuber YosStop había sido detenida, se filtraron las primeras imágenes cuando las autoridades la arrestaron.

Fue el reportero Carlos Jiménez quien publicó la fotografía donde se le ve afuera de un auto blanco junto a dos policías, aunque no se le veían esposas.

“Llevan a YosStop detenida al torito. Agentes de la SSC trasladan así a Yoseline (’N’) a su arresto de 36 horas”, escribió.

LLEVAN a @YosStoP DETENIDA AL TORITO

Agentes de @SSC_CDMX trasladan así a Yoseline Hoffman a su arresto de 36 horas.

Un juez ordenó detenerla pues es señalada de incumplir las medidas de protección q le ordenaron.

Un juez ordenó detenerla pues es señalada de incumplir las medidas de protección q le ordenaron.

Usó sus redes sociales, aunq estaba prohibido.

Asimismo reiteró que su detención se debe a un incumplimiento de las medidas de protección que debía seguir: “Un juez ordenó detenerla pues es señalada de incumplir las medidas de protección que le ordenaron. Usó sus redes sociales, aunque estaba prohibido”.

Abogado de YosStop rompe el silencio

A través de un comunicado de prensa, Emiliano Robles de ERGM Abogados habló sobre el caso de la influencer y explicó: “En fecha 13 de marzo de 2024, una mujer solicitó vía audiencia ante juez de control que ordenara medidas de protección en contra de nuestra cliente. Entre las medidas impuestas, se encuentra la suspensión de cuentas de redes sociales que maneja Yoss, consistentes en: Instagram @justyoss, TikTok @justyoss, Facebook: YosStop, X @yosshoffman”.

Y continuaron explicando que la influencer hizo una publicación desde una cuenta personal de redes sociales y la mujer con la que tiene un proceso legal, requirió que YosStop fuera detenida: “El día de hoy se celebró una audiencia de revisión de cumplimiento de las medidas de protección antes referidas, mismas que nuestra cliente ha cumplido a cabalidad, sin embargo, la asesoría jurídica de la contraparte solicitó injustificadamente al juez de control que se impusiera de manera inmediata una medida consistente en arresto administrativo por un plazo de 36 horas, bajo el argumento de que incumplió las medidas de protección vigentes, ya que Yoss compartió una publicación relacionada a la venta de un departamento desde su cuenta personal de Facebook en la que solo tiene a amigos cercanos y familiares”.

Según comentan: “Dicha cuenta y publicación nada tienen que ver con las cuentas referidas en las medidas impuestas ni sobre los temas relacionados al caso. Es importante precisar que no existe una medida de protección vigente que impida que Yoss pueda hacer uso de sus redes sociales, sino que la medida ordenada por el juez de suspender está dirigida a la fiscalía capitalina para que lleve a cabo las gestiones ante las distintas plataformas de redes sociales para la cancelación de las cuentas antes referidas. Si nuestra cliente no ha hecho uso de sus redes sociales, ha sido pro prudencia y decisión propia, más no porque exista prohibición alguna para ello”.

Por último acusan: “Con esta orden de arresto, se está violentando su derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión y a su derecho a trabajar, pues el sustento de vida lo es el contenido que en sus cuentas genera por la cantidad de seguidores. Lo anterior incluso atenta directamente contra el interés superior del menor, pues no puede cubrir los gastos de manutención de su menor hija”.

