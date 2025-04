¿Tanya Vázquez salió de ‘Perritzimas’ por culpa de Gaby Ramírez? Tanya nos cuenta

Hace unas semanas, trascendió que Tanya Vázquez dejaba el show ‘Perritzimas’ debido a un supuesto pleito con la actriz Gaby Ramírez.

Se dijo que Gaby se enojó al ver que Tanya llevaba un vestido de color diferente al de las demás integrantes, durante la presentación del proyecto. Esto provocó que las 2 discutieran.

A finales de febrero se presentó al elenco de ‘Perritzimas’, show producido por Jesús Galeana. / Archivo TVNotas.

No te pierdas: ¡Pleitazo en Las estrellas bailan en Hoy entre Tanya Vázquez y Esteban Martínez!

¿Tanya Vázquez y Gaby Ramírez pelearon en ‘Perritzimas’?

Tanya finalmente rompió el silencio y confirmó lo ocurrido aquel día. “Es importante aclarar que no soy una persona que no use el vestuario o color que se ha pedido”.

“Días antes de la sesión de fotos, el productor vio ese vestido y me dijo: ‘Ese es el que quiero que te pongas para la rueda de prensa’. Es una prenda del gran diseñador Gustavo Matta”.

“Hubo problemas por eso. No me interesa mencionar a nadie. Simplemente soy una mujer profesional. Hice al pie de la letra lo que me pidió el productor, que era ponerme el vestido que él eligió para mí. Lo demás no me interesa”.

“Estoy a favor de apoyarnos, tanto hombres como mujeres. Todo lo que sume será bienvenido. Nadie le quita nada a nadie. Estoy en una etapa de mi vida en la que me siento muy tranquila y en paz. Si estar ahí no me iba a sumar, no valía la pena”.

¿Tanya Vázquez pidió la salida de Gaby Ramírez de ‘Perritzimas’?

Le preguntamos si pidió que Gaby Ramírez se fuera del proyecto, y nos dijo: “Jamás haré que le quiten el trabajo a nadie. Nunca ha ocurrido a lo largo de mi carrera ni pasará. Eso sería algo feo y bajo. Cada uno brilla con luz propia. No tengo por qué quitarle nada a nadie”.

“No me interesa saber si el pleito fue o no por envidias. Lo único que me interesa es quedar bien con el productor Jesús Galeana. Soy profesional. No estoy interesada en otras cosas”.

La actriz aclaró si pidió la salida de alguna de sus compañeras. / Redes sociales.

Sigue leyendo: Las estrellas bailan en Hoy: Ellos fueron la primera pareja eliminada del reality

“Claro que me sentí incómoda en el momento, pero ya pasó. Hemos vivido tantas cosas en la vida que hay que darle vuelta a la página. El show era algo nuevo para mí. No estaba segura de hacerlo, pero cuando me plantearon que era algo más teatral, que se vería como La jaula de las locas, con mucho brillo y plumas, decidí hacerlo. Lamentablemente así son las cosas y ni modo”.

“Soy fiel creyente de que debemos hacer unión y ser mujeres seguras. Cada una tiene algo especial y todas somos bellas”.

“No regresaría a ‘Perritzimas’. Ya se cocina algo nuevo que no les puedo contar, pero que me tiene muy motivada”.

“Respeto muchísimo el proyecto de mis compañeras. Jesús tardó en convencerme y se lo agradezco. Por eso me quedé en la rueda de prensa, a pesar de que yo no quería estar”, concluyó

La pelea entre Tanya Vázquez y Gaby Ramírez

El pasado 26 de febrero, Gaby Ramírez anunció, a través de un comunicado en las redes, que abandonaba ‘Perritzimas’ por supuestos “toqueteos indebidos” por parte de Jeni de la Vega y por diferencias con otras compañeras (Tanya).



y por diferencias con otras compañeras (Tanya). En la edición 1463 de TVNotas Gaby se puso celosa por el vestuario que llevaba Tanya en la conferencia de prensa: Un vestido negro y botas que le llegaban hasta las rodillas.



“Le exigió que se quitara ese vestido con el argumento de que la iba a ‘opacar’. Prácticamente le advirtió que no la iba a dejar salir así. ¡Hazme el favor!”, dijo.



dijo. “ Tanya le dijo amablemente que era el único vestido que llevaba. Entonces Gaby, molesta, le dijo a las demás: ‘¿Quién trae un vestido que le preste?’. Le dieron uno, pero Tanya no quiso ponérselo porque no era su estilo, no era suyo y no quería recibir órdenes de Gaby” , añadió.



, añadió. Después del incómodo momento, Tanya se ofendió y prefirió renunciar al show. Gaby sigue anunciada.

La actriz compartió que ya se encuentra enfocada en otro proyecto. / Redes sociales.

Lee además: Tanya Vázquez está muy contenta pues se graduó de la escuela

¿Quién es Tanya Vázquez?

Debutó en la telenovela ‘María Isabel’ (1997), a la que siguieron:

‘Mujeres engañadas’ (1999), ‘Rubí’ (2004), ‘Al diablo con los guapos’ (2007), ‘Por amar sin ley’ (2018) y ‘Golpe de suerte’ (2023), entre otras.



En 2005 se integró al programa ‘Vecinos’.



Incursionó en el cine con cintas como:

‘El secreto oculto’ (2003), ‘Sobre ella’ (2013), ‘Cambio de ruta’ (2014) y ‘Lo contrario de la muerte’ (2022).



En 2024 la vimos en el reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’.



Cuenta con 124 mil seguidores en Instagram, 42 mil en X y 199 mil en Facebook.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .