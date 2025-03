Pleitazo en perritzimas: Celos, envidias y toqueteos indebidos

Hace unos días, Gaby Ramírez publicó un comunicado para anunciar su salida del show Perritzimas. Aseguró que tomaba la decisión tras supuestos ‘toqueteos indebidos’ por parte de Jeni de la Vega.

Una persona, que pidió mantener el anonimato, nos reveló que la actriz no solo tuvo pleito con la modelo, sino también con Tanya Vázquez. “Estoy sorprendida con la actitud de Gaby. Creí que era diferente, pero veo que me equivoqué. La semana pasada fue la conferencia de prensa para dar a conocer Perritzimas. Todas recibieron la indicación de llevar un vestuario rojo. Sin importar el corte, el largo o el diseño. El chiste era que se vieran sensuales para los medios”.

“Tanya llevó un vestido de Gustavo Matta, de color negro. Incluso lo acompañó con unas botas rojas que le llegaban hasta las rodillas. La verdad es que se veia elegante y sexy, pero Gaby se puso celosísima”.

Tanya Vázquez renunció a Perritzimas por culpa de Gaby Ramírez

“Le exigió que se quitara ese vestido, Tanya se ofendió y renunció al show. con el argumento de que la iba a ‘opacar’. Prácticamente le advirtió que no la iba a dejar salir así. ¡Hazme el favor!”

“Tanya le dijo amablemente que era el único vestido que llevaba. Entonces Gaby, molesta, le dijo a las demás: '¿Quién trae un vestido que le preste?’. Le dieron uno, pero Tanya no quiso ponérselo por 3 razones: No era su estilo, no era suyo y no quería recibir órdenes de Gaby”.

“Tanya no quería salir a la conferencia porque se sentía muy incómoda y con justa razón. Al final la convencieron. Se tomaron fotos y hablaron lo que tenían que anunciar. Al término del evento Gaby comenzó a mandar indirectas contra ella”.

“Tanya mandó a volar a Gaby y al show. Gaby empezó a llorar y también renunció al proyecto”.

Gaby Ramírez acusó de supuesto toqueteos por parte de Jeni de la Vega

“No entiendo por qué Gaby reaccionó de esa forma. ¡Se vio muy mal! Se ve que la mujer es muy insegura. De hecho, el comunicado que sacó, donde dijo que hubo supuestos toqueteos por parte de Jeni, es pura exageración. O sea, todas hemos hecho eso de: ‘Ay, qué bonito se te ve el vestido’ y llegar a tocar sin entrar en el acoso. Eso sucedió con ellas. Suele pasar que cuando una amiga te pide ayuda para acomodase el brasier, le tocas la bubi sin querer. Es normal. ¡Qué dramática! Con decirles que Ivonne Soto es la que se sabrosea a todas con la mirada (rie)”.

“Ahora todas andan vueltas locas para conseguir el reemplazo de Tanya y de Gaby. Han pensado en poner a Marie Claire Harp, Aleida Núñez, Belinda o a una chica de nombre Gabriela Edith, que salió en un cortometraje que estuvo nominado al Oscar. Aún no es un hecho. Todavía hay tiempo para hacer tratos, porque quieren arrancar con el show a finales de marzo o principios de abril en las principales plazas de la República mexicana”, concluyó.

Buscamos a otras integrantes del show y nos comentaron

Ivonne Soto nos comentó: “Nos hemos chuleado el busto, porque todas lo tenemos operado, y entonces es de: Ay, cuánto traes, yo traigo tanto volumen, déjame tocarlos’. Son cosas de mujeres. Ya estamos en otros tiempos. Persignarse y esconderse por alguien que te diga algo es exagerado”.

“A mí me gustan las mujeres y tengo 20 años diciéndolo en todos lados. He ido a las marchas gays. Soy feliz de decir lo que soy y lo que me gusta. No soy persignada. Desde hace años dejó de importarme lo que digan de mí".

“No sé si todo esto es para figurar. Quieres cuidar tu imagen decente, pero Gaby, por Dios, recuerda de dónde venimos. Hemos sido símbolos sexuales”.

Por su parte, Yarishna Ayala: “En la conferencia ambas tuvieron diferencias (Gaby y Tanya). Todas teníamos que vestir de rojo y Tanya llegó de negro. A Gaby no le pareció bien. Jeni decidió ponerse un vestido negro para que unas estuvieran de un color y las otras de otro”.

“Tuve oportunidad de hablar con Tanya. Es muy linda. Se sintió atacada. No llevó vestido rojo porque no tenía de ese color. No creo que eso sea un pecado. La otra sintió que era la cantante y nosotras las coristas”.

“Me sentí incómoda. No estoy acostumbrada de ver a las mujeres discutir. Siempre he pensado que todas lucimos igual de hermosas. Cuando conocí a Gaby esperé un poco más de ella. La veía muy entusiasmada con el proyecto, pero su comportamiento me confundió. Prefiero que se queden en el show las personas que realmente quieren estar. A mi parecer, lo que ocurrió no fue para tanto”.

