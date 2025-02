La batalla de las Gaby Ramírez continúa: la actriz denuncia que la conductora no se presentó en el Indautor

Hace unos meses te contamos que la actriz Gaby Ramírez y la conductora Gaby Ramírez sostienen una batalla legal debido a que llevan el mismo nombre artístico. En ese entonces platicamos con ambas y cada una defendió su postura. La actriz nos contó que ambas ya habían sido citadas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), con la finalidad de llegar a un acuerdo y evitar complicaciones.

Ahora, Gaby Ramírez nos revela en exclusiva lo que sucedió en dicha cita: “Era una conciliación, pero ni ella ni su abogado llegaron. Yo sí estuve ahí”.

Le preguntamos si dio alguna justificación, a lo que respondió: “No, nada. Yo cumplí con la autoridad. A final de cuentas, cada quién se maneja como quiera. Si no quiso asistir, es su tema. Yo fui porque creo mucho en las instancias gubernamentales. Ellos tienen todos los papeles y deben decir qué onda, pero ¡yo ya estoy harta de este proceso!”.

Gaby Ramírez acusa que la conductora de imitadora

“Estamos en la fase de demostración de pruebas. Después sigue un periodo de apelaciones, y se dará una resolución en 2 meses. Obviamente, de mi lado o de su lado, alguien va a tener que perder. En eso estamos”.

Además, denunció algunas supuestas irregularidades: “Yo confío en la institución. Sé que se han mostrado pruebas erróneas de su parte.

Hay mucha falsedad en los datos, pero eso pues obviamente lo tendría que ver ella”.

Continua pleito ente las dos Gaby Ramírez. / Redes sociales

“Hay mucha confusión. Ella ha utilizado mi nombre para presentarse en ciertos lugares. Yo sé que tiene muy buen público. Qué bueno, felicidades, pero realmente su nombre completo es Karla Gabriela. A lo mejor, y lo sé porque yo he visto que sigue mucho mis redes sociales, yo soy un aliciente o alguien en quien se inspire. Yo veo como que es una imitadora”.

De manera irónica señaló:

“Es una personalidad a quien le gusta mucho mi trabajo, cómo hablo, mi presencia, mi pelo, todo. Yo creo que por eso ella decidió ponerse así. Se lo agradezco como homenaje, pero llega un momento en que tenemos que decir: ‘Ábrete el camino por tus propios esfuerzos. ¡Deja mi nombre artístico en paz!’”. Gaby Ramírez/ Actriz

Le preguntamos si permitiría que cambiara su nombre artístico a ‘Gabriela Ramírez’ y aseguró: “No, porque igualmente es un homónimo. Ella tendría que llamarse como se llama. Si quiere utilizar su nombre, se tiene que poner Karla Ramírez o Karla Romano o Gabriela Romano”.

Gaby Ramírez regresa a las telenovelas

Por otra parte, nos platicó sobre su regreso a la televisión en la nueva producción de Nacho Sada:

“Estoy más que feliz de hacer a ‘Matilde’, un personaje que nunca había interpretado. Es una policía muy divertida, pero a la vez celosa, controladora. Está obsesionada con ‘Valentín’ (Ramsés Alemán), que no la pela porque un día lo dejó con esposas atorado en la cama 2 días”. Gaby Ramírez

Sin duda es un gran regreso a los melodramas, ya que Gaby tenía 16 años sin hacer telenovelas.

“La última que hice fue Hasta que el dinero nos separe. Después me fui a Estrella TV. Quise regresar, pero estaba vetada. Gracias a Rosy Ocampo me lo quitaron, pero aun así me costó 7 años poder tener este proyecto. Por eso lo vivo al máximo”.

“Hice hasta lo imposible y los sueños se hacen realidad. Estoy muy gradecida con Televisa e Ignacio Sada”, concluyó.

Continúa la guerra entre dos Gaby Ramírez. / Redes sociales

EN LA EDICIÓN 1443 PLATICAMOS CON AMBAS Y NOS REVELARON CUÁL ERA EL PROBLEMA

Gaby Ramírez actriz

“No se me han caído proyectos. Los productores no son tontos. Lo que sucede es que a veces me llaman a mí y llega otra persona. No debería pasar. No se trata de egocentrismo. Necesitamos separar: Poner algo intermedio como acentos, apodos, nombres compuestos o reales”.

Gaby Ramírez conductora

“Sí hay confusión, pero qué se puede hacer si así nos llamamos. Llevo 19 años de trayectoria en la conducción, shows y muchas cosas”. “¿Para qué hacemos problema? Así son nuestros nombres. Ella tiene su carrera, yo la mía, pero creo que no le gusta eso”.

TRAYECTORIA DE GABY RAMÍREZ, ACTRIZ

Se dio a conocer como conductora del programa de concursos

A la cachi cachi porra.

Debutó en María la del barrio (1995). Le siguieron: Mujer de madera (2004), Fuego en la sangre (2008) y Hasta que el dinero nos separe (2009), entre otras más.

Actuó en películas como El secreto (2010) y The last resort (2013).

Participó en los realities Big brother VIP, Rica, famosa, latina (2014) y Las estrellas bailan en hoy.

Gaby Ramírez denuncia que la conductora de ‘Enamorándonos’ no llegó a la audiencia y le pide que deje su nombre artístico. / Facebook: Gaby Ramírez

TRAYECTORIA DE GABY RAMÍREZ, CONDUCTORA

Inició a los 15 años como parte de los personajes de Las muñequitas de Elizabeth, en Multimedios. Después estuvo 10 años en Acábatelo, junto con Mario Bezares. En 2020 llegó a la CDMX para ser una de las conductoras del programa Chismorreo.

Formó parte de Venga la alegría fin de semana. Recientemente fue la conductora estelar de Enamorándonos, al lado de Mauricio Mancera.

