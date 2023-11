Gaby Ramírez aún tiene noches de pasión con el padre de su hijo, ¡se separaron hace diez años!

Tras varios años de ausencia de Televisa, Gaby Ramírez volvió a sus filas en el reality Las estrellas bailan en Hoy. Ahí, es pareja de Medio Metro. La bella actriz y conductora se siente muy contenta de esta oportunidad.

“Trabajé muchos años en Estados Unidos y me fue súper bien, pero no hay nada como estar en tu país. En México, el público siempre ha sido maravilloso conmigo y me encantó regresar a mi casa Televisa”.

Le preguntamos cómo se encuentra sentimentalmente, si tiene pareja. ¡Y vaya sorpresa nos llevamos con su respuesta!: “muchas, pero ninguna en particular”.

Él es Nickolas, un empresario australiano.

La mayor sorpresa nos la llevamos cuando nos dijo que, a pesar de llevar diez años separada del padre de su hijo, el empresario australiano Nickolas Ptk, aún siguen teniendo noches de pasión.

Si quieres conocer todo lo que nos contó, en exclusiva, Gaby Ramírez, lee la entrevista completa en el nuevo número de tu revista TVNotas impresa o digital.