Gaby Ramírez vs. Gaby Ramírez: Se disputan el nombre artístico la actriz y la conductora de ‘Enamorándonos’

La actriz Gaby Ramírez confesó que ella y la conductora de Enamorándonos, Gaby Ramírez, fueron citadas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) con la finalidad de llegar a un acuerdo que las beneficie.

“No puedo hablar mucho del tema. Ambas tenemos una cita con el Indautor próximamente. El Instituto nos convocó para que podamos llegar a un acuerdo. Esto no es una demanda, solo un manifiesto”, dijo Gaby.

IG: @gabrirmz / @gabyramireztv / Francisco Mancera y Luis Pérez

¿Gaby Ramírez, conductora de ‘Enamorándonos’ se niega a llegar a un acuerdo con Gaby Ramírez?

“Uno no elige el nombre que nos ponen en el Acta de nacimiento. Cualquiera se puede llamar Gaby Ramírez. Hay muchísimas con el mismo nombre. Sin embargo, esta chica se llama Karla Gabriela. Entonces hay varios temas que se deben hablar en esta institución”.

“No se me han caído proyectos. Los productores no son tontos. Lo que sucede es que a veces me llaman a mí y llega otra persona. Son cosas que no deberían pasar. No se trata de egocentrismo, necesitamos separar. Es decir, poner algo intermedio como acentos, apodos, nombres compuestos o reales. No me gustaría hablar de más hasta que me indiquen lo que procede”, dijo la actriz.

“No sé a qué tipo de acuerdos llegaremos. La autoridad es la encargada de decirnos qué es lo que debemos hacer. Me gustaría irme conforme lo dicta la ley. Lo que pasa es que hay temas de regalías y contratos. Aunque se tenga una identificación con el nombre real, existe el artístico y el día de mañana, cuando alguien fallezca, cualquier persona puede llegar al Indautor a cobrar ese dinero”. Gaby Ramírez

“Sé que el mundo ha evolucionado y ahora piden las huellas digitales, reconocimiento facial o algún otro tipo de requisito. Solo que hay varias confusiones, las cuales no quisiera platicar. Primero lo necesitamos arreglar con las autoridades”, agregó.

Gaby Ramírez confirma que su nombre está protegido legalmente

“Mi nombre sí está registrado y el de esta chica no lo sé. En algún momento intenté acercarme a ella, cuando estaba en Multimedios Monterrey, justo para hablar sobre esto. La respuesta que recibí fue un: ‘Me vale’. Cada uno actúa como desea actuar”.

“No se trata de trayectorias. A las dos nos separan muchísimas generaciones. Ella es más joven que yo y cada una tiene su público. Sin embargo, cuando existe una relación de cara-nombre, a las marcas les cuesta mucho dinero. De hecho, han salido varias cosas en las que he tenido que salir a decir que no soy yo”, comentó.

La conductora señala que los acuerdos serán para el beneficio de ambas y de otras personas en el futuro.

“Entiendo que seguirán saliendo muchas más mujeres con el mismo nombre, pues es un nombre común. El detalle está en que la institución se encargará de llegar a un acuerdo que nos beneficie y se vuelva un parteaguas para la tercera o la cuarta (Gaby Ramírez) que llegue a salir”, concluyó.

Gaby Ramírez, conductora de ‘Enamorándonos, se defiende

Buscamos a Gaby Ramírez, la conductora regiomontana de Enamorándonos, quien nos dijo sobre Gaby Ramírez, la actriz: “Nos llamamos igual y trabajamos en el medio artístico. Pero de ahí en fuera, nada. Cada una, en su rango, hace cosas diferentes. Ella es muy buena actriz. Yo soy más conductora. He hecho cositas, como una telenovela, pero ya vi que no puedo manejar las dos cosas por los tiempos”.

“Me la topé hace mucho tiempo. Nos saludamos y hasta ahí. Sí hay confusión de que, de repente, me tagguean a mí o a ella. Pero qué se puede hacer. Así nos llamamos, y llevo 19 años de trayectoria en la conducción, shows infantiles y muchas cosas”.

¿Qué dijo la conductora Gaby Ramírez sobre el proceso legal?

En cuanto al proceso, porque Gaby la actriz quiere defender el nombre, la conductora nos contó: “Sí hay. No puedo hablar mucho acerca de eso, pero sí hay un procedimiento legal. Era algo que no me hubiera gustado como pasar porque dices: ‘Es que para qué hacemos problema. Así son nuestros nombres. ‘Tú tienes tu carrera, yo la mía’, pero pues creo que no le gustó eso”.

Agregó: “Ya lo estarán arreglando de aquel lado (Indautor). Yo estoy contenta y a seguir creciendo”.

Y nos hizo una precisión para los artículos de ella: “A mí me deben poner como Gaby Ramírez. Toda la gente me conoce de esa manera. Incluso si me dicen Gabriela u otro nombre ni volteo porque mi familia, desde chiquita, me han dicho Gaby”, finalizó.

La actriz Gaby Ramírez inició en las telenovelas en 1995, en María la del Barrio

Gaby Ramírez se dio a conocer como conductora del programa de concursos A la cachi cachi porra’.

Debutó en la telenovela María la del barrio (1995). Le siguieron: Mujer de madera (2004), Hasta que el dinero nos separe (2009) y Fuego en la sangre (2008), entre otras más.

Actuó en películas como El secreto (2010) y The last resort (2013). Participó en los realities Big Brother VIP, Rica, famosa, latina (2014) y Las estrellas bailan en Hoy.

Próximamente será parte de la nueva producción de Nacho Sada, Amar, con el personaje de ‘Matilde’.

Cuenta con 800 mil seguidores en Instagram y 243 mil en X.

