¡Que no, que no! Gaby Ramírez batea a Mauricio Mancera aunque él sí quería con ella, ¿le gusta un amoroso?

Hace unos días, ‘Enamorándonos’ cambió de horario y ahora se transmite de 18:30 a 20:30 horas por Imagen Televisión. Para hablar de ello, Gaby Ramírez asistió al programa de espectáculos ‘De primera mano’ donde no pudo evitar ser cuestionada acerca del deseo que tienen los fans del programa de verla en una relación junto a su compañero Mauricio Mancera.

Luego de que Mauricio admitiera que le gustaría tener un romance con Gaby, la conductora de ‘Enamorándonos’ le dijo “que no, que no” a su compañero y dio sus razones por las que ella no tendría una relación con él.

“No (no vamos a salir a una cita) somos muy buenos amigos, somos compañeros, la verdad tenemos muchísima química y la gente lo ve y por eso yo creo que empiezan esos chismecitos de ‘deberían salir’, ‘deberían de andar’, ‘deberían de darse una oportunidad’”, indicó.

Gaby agregó: “Es un tipazo y es guapísimo mi compañero, pero no (saldría con él) somos muy diferentes”. Ante la respuesta de la conductora, Gustavo Adolfo Infante le aplicó una de las populares frases que ella usa en ‘Enamorándonos’ para convencerla y dijo: “Es momento que escuches a tu corazón y tomes una decisión”, lo que soltó las risas de los presentes.

¿Qué dijo Mauricio Mancera sobre un romance con Gaby Ramírez?

En una alfombra roja, Mauricio indicó que a él sí le gustaría tratar de tener un romance con Gaby Ramírez, pero no pueden intentarlo porque son los conductores del programa. “Fíjate que si con Gaby no trabajara todos los días, en una de esas claro que podría conquistarla”, confesó.

Mauricio añadió que tienen una química muy especial y que además sería todo su tipo: “Podría darse algo porque nos llevamos muy bien, tenemos muy buena química, me gustan bajitas”, agregó.

Gaby Ramírez y Mauricio Mancera estuvieron a punto de darse un beso en una dinámica del programa / YouTube

¿Gaby Ramírez de Enamorándonos tiene novio?

La conductora regiomontana también aclaró en ‘De primera mano’ que se encuentra soltera desde hace seis meses que terminó su noviazgo con un hombre del que poco se sabe.

“Estoy soltera, mi corazón está solo, pero disponible. Tenía una relación, pero no funcionó… (terminamos) hace seis meses. No se dio, lo intentamos, pero no, se acabó”, contó.

Además, recientemente habló en su canal de YouTube sobre las razones que los llevaron a separarse y dijo que sus personalidades eran distintas y aunque pensaron que eso podrían compaginarlo, finalmente no lo lograron y mejor optaron por terminar.

Gaby Ramírez admite que le han gustado amorosos y flechados de ‘Enamorándonos’

Para finalizar la entrevista, Gustavo Adolfo se dijo impresionado de que la titular del programa encargado de buscar parejas no tenga un amor, así que Gaby bromeó diciendo que “consiguiendo que le hagan un portal” para que ella también pueda encontrar el amor.

En respuesta, la conductora Addis Tuñón le cuestionó si alguna vez le ha gustado algún hombre que haya llegado como flechado y para sorpresa de todos, Gaby dijo que sí: “A ver, te voy a decir algo eh, hay varios flechados, lo tengo que confesar, o amorosos nuevos que van entrando que digo, ‘mmmm, guapo’”.

Las declaraciones de Gaby no se quedaron ahí y le pidieron que diera ejemplos: “Acaba de entrar uno que se llama Ram que es guapísimo, alto, tiene porte y todo y dices ‘ay, qué guapito’”.

Finalmente Gaby dijo que no podría “caer en la tentación” de estar con él “porque me corren”. “En nuestro contrato dice que no podemos tener una relación con ellos, claro que no, pero ya vendrá el mío”, declaró.

