Enamorándonos: Sacan a amorosa del programa y denuncia: “Se me hace una injusticia”

Este viernes, el programa ‘Enamorándonos’ de Imagen Televisión vivió un momento de tensión y controversia, cuando dos de las amorosas del panel fueron despedidas sin mayor explicación. Aunque la producción no dio detalles específicos, se entendió que la decisión fue tomada luego de que las amorosas permanecieran en el programa desde julio sin tener un avance en sus portales. La decisión desató la molestia de una de las participantes, Mafer, quien denunció sentir que su salida era una “injusticia”.

El adiós de Jerssie y Mafer de ‘Enamorándonos’

El programa comenzó en julio de 2024 con una nueva temporada que trajo consigo varias caras frescas en el panel de amorosos. La dinámica de ‘Enamorándonos’ consiste en que aquellos que logran encontrar una posible pareja dentro del programa, tienen que salir del palco, dando paso a nuevos participantes en la búsqueda del amor. Sin embargo, no todos los que llegan al programa logran encontrar lo que buscan, y algunos, como Mafer, se quedan sin encontrar pareja.

Este viernes, los conductores Gaby Ramírez y Mau Mancera anunciaron la salida de dos amorosas, pero sin entrar en detalles sobre los motivos de su despedida. La primera en decir adiós fue Jerssie, una mujer que había tenido varios portales con hombres de diferentes edades y prefería tener un romance con un hombre más joven, pero que no logró encontrar una pareja estable. Durante su despedida, Jerssie rompió en llanto y prometió volver al programa con su futuro novio cuando lo encontrara fuera del show.

Sin embargo, la situación se volvió aún más tensa cuando Mafer, una joven que tuvo 16 portales en total, se despidió visiblemente molesta. Mafer no aceptó la decisión de la producción y calificó su salida como una “injusticia”, expresando su enojo y desagrado al respecto.

Por si no lo viste: ¿Mauricio Mancera y Gaby Ramírez están enamorándose?

Mafer considera injusta su salida de Enamorándonos / YouTube

Mafer sale furiosa de ‘Enamorándonos’: “Se me hace una injusticia”

Al momento de despedirse, Mafer, con evidente molestia, expresó: “Mira, gracias por sus preciosas palabras, ustedes son un amor, pero sinceramente esto a mí se me hace una injusticia, ya que tuve 17 puertas aproximadamente, y no en todas dije ‘sí’, pero me fui de cita en muchas ocasiones. Se me hace una injusticia que me quieran quitar la oportunidad de encontrar el amor y también a esa persona, pero bueno, cada quien”.

Mafer se mostró agradecida con la producción y el equipo del programa, incluyendo al área de maquillaje y a los fans que la apoyaron, pero insistió en que su salida no le parecía justa. “Repito, esto es una injusticia, pero nada más”, finalizó.

Gaby Ramírez no tardó en responder a Mafer, explicando que la producción no le estaba quitando su oportunidad de encontrar el amor, sino que su tiempo en el programa había terminado. “Nosotros no hemos quitado nada, tú sabes que has tenido muchas puertas, creo que te dimos las oportunidades para que tuvieras y conocieras a mucha gente. No a todos tenías que decirles que ‘sí’, estamos claros con eso, pero creo que no es una injusticia, simplemente hay ciclos que se acaban y tal vez aquí no puedas encontrar el amor y afuera lo vas a encontrar, tenlo por seguro”, dijo.

Te puede interesar: Enamorándonos: Conoce a los 20 nuevos participantes ¡que quieren encontrar el amor!

Por su parte, Mauricio Mancera también mostró su apoyo a Mafer, aunque aclaró que la salida era parte de un ciclo natural en el programa: “Lamentamos que lo consideres así, yo no me quiero quedar con una despedida amarga, te quiero agradecer todo el tiempo que viniste aquí… creo que tienes muchísimas cosas que tenemos que rescatar y ojalá que de todo corazón, lo que estés buscando lo encuentres afuera”.

La salida de Mafer genera polémica en redes sociales

El despido de Mafer y Jerssie no pasó desapercibido en redes sociales, donde los seguidores del programa expresaron su opinión sobre la decisión de la producción. Muchos estuvieron de acuerdo con la decisión, argumentando que Mafer solo estaba buscando atención mediática y no estaba realmente interesada en encontrar una pareja.

Los seguidores del programa dejaron comentarios como:

“Buena decisión de parte de la producción, gracias, gracias, gracias por escuchar a la audiencia”



“Bien por grupo Imagen. Gracias por escuchar a su público”



“Qué bueno que ya salió”



“Bien por la Mafer solo estaba para tener foco muy exigente tuvo muchas oportunidades ya era tiempo que la sacaran”



“Ayyyy por fin, se notó su enojo pero pues ya bateaba mucho. Se van sintiendo dueñas del programa, pura pose”



“Super, creo q el.programa vuelve a tener credibilidad y sacar a la soberbia, vanidad y ego extremo es lo mejor, faltan ese Yamil, el pelón, que se sienten super soñados”



“Que bueno que salieron estás dos mujeres, por algo no consiguieron nada, tal vez solo buscaban foco”



“De acuerdo, gente como Mafer se debe de ir, solo quería foco y no es injusticia, es Justicia!! dar oportunidad a alguien más! Bien por el programa”



“Cuál injusticia? Bateó a muchos, se cree diva y si sigue así nunca va a encontrar a nadie que le acomode. Además cae mal”



“Qué bueno que la sacaron .....lo mejor que pudieron hacer”

Checa: Gaby Ramírez rompe el silencio sobre su relación con Adrián Marcelo ¿mala experiencia?