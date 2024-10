¡Pleitazo en Las estrellas bailan en Hoy entre Tanya Vázquez y Esteban Martínez!

La actriz Tanya Vázquez y su compañero de baile Esteban Martínez están atravesando por fuertes problemas en el reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Ayer, durante los ensayos tuvieron una fuerte discusión entre ellos.

Una persona de la producción del matutino contó a TVNotas que Tanya está muy molesta con su pareja de baile, debido a que en los últimos días lo ha visto muy relajado y confiado. “Tanya está desesperada por la actitud de su compañero. Considera que no está tomando esta oportunidad con la seriedad que se merece. Debido a que ella quiere aprovechar esta ventana para que le surjan más propuestas de trabajo y a Esteban parece que le vale esa situación”.

Checa: Briggitte Bozzo responde al supuesto coqueteo de Adrián Marcelo en LCDLFMX ¿Sintió atracción por él?

La pareja tuvo un desencuentro por la falta de disciplina de Esteban / Instagram

¿Por qué se pelearon Tanya Vázquez y Esteban Martínez en LEBEH?

“Ayer se desató una discusión bastante fuerte donde ya hubo hasta gritos. Porque Tanya le dijo que a pesar de haberse lesionado la rodilla derecha está dando el cien por ciento para que todo salga lo mejor posible. Mientras que Esteban le vale y está cayendo a una zona de confort, que no le gustó para nada a Tanya, (Esteban) se escapa y se pone a hablar por teléfono o mandar mensajes”.

“Le reclamó muy fuerte, a tal grado que le tuvieron que hablar a la productora Andrea Rodríguez para que calmara a Tanya porque se puso furiosa, ya que su compañero no la está apoyando como ella esperaba. Incluso, la gota que derramó el vaso fue que hace unos días no les fue nada bien tuvieron calificaciones bajas”.

Puedes ver: Lola Cortés se sincera sobre su lucha contra el cáncer: “Estoy aterrada”

Nuestra fuente comentó: “Siempre hemos visto que Tanya ha sido muy profesional en todo lo que hace, pero en esta ocasión es algo qué sí hizo que explotara, porque no se siente apoyada por su compañero”.

Al preguntarle a nuestra fuente respecto que les dijo la productora, respondió: “Les dijo que se calmaran, que así no se arreglaban las cosas. Les llamó la atención. Dijo que deben de estar concentrados y no confiarse porque sus demás compañeros están luchando día a día para mejorar, y que ellos no eran la excepción, pero que tenían que arreglar sus diferencias”.

Te puede interesar: El Victoria’s Secret Fashion Show regresó y así se vivió; Yalitza Aparicio robó cámara con atuendo de malla