¿Mamá de Nicandro Díaz desaparecida? “Tiene dinero y propiedades que su hijo le dejó, ¡espero que esté viva!”

Esta trama parece sacada de una de las telenovelas que produjo en vida Nicandro Díaz (Q.E.P.D): ¿Dónde está su madre nonagenaria, enferma de Alzheimer, quien era cuidada en una casa de retiro que pagaba el fallecido productor? Su paradero enciende las alarmas, ella poseía una gran parte de la fortuna del fallecido productor.

Mira: Ana María Alvarado revela a quién no soporta del medio artístico; ¡Mencionó a famoso actor!

¿La madre de Nicandro Díaz fue sustraída del asilo por su exesposa Cynthia Butrón para quedarse con su fortuna?

Familiares y allegados del productor Nicandro Díaz temen lo peor, incluso empiezan a surgir hipótesis de que Delia pudo haber sido sustraída por temas relacionados con varias propiedades y miles de dólares que dejó el creador de melodramas.

“Varias amistades de ‘Nic’ estamos desesperados. ¡La señora está desaparecida! Hemos intentado localizarla, se ha ido al asilo para pedir información y nadie sabe nada. Tememos por su vida. Nicandro tenía más de 18 propiedades, al menos 10 están a nombre de la señora Delia. Él no quería que su exesposa, Cynthia Butrón, las peleara durante el divorcio. Se dijo que Cynthia había despojado a la mamá de un departamento, pero también hay una cuenta en Estados Unidos a nombre de Nicandro y de su mamá, con varios millones. No sabemos si esto fue la causa por lo que pudieron llevársela y abusar del dinero que cubría la cuenta del asilo”, cuenta a TVNotas un allegado a la familia del fallecido productor.

Entre la mamá y la exesposa de Nicandro no había ningún tipo de relación. Nos cuentan que Cynthia, tras el deceso de Nicandro, le hizo firmar a Delia un poder para manejar todo. Ante la ley no es válido, porque la señora tiene 90 años y no está facultada.

“En caso de que ella la haya sustraído del lugar, estaría cometiendo un abuso a una persona de la tercera edad. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto” Relata la fuente a TVNotas

Asegura que, para Nicandro, el amor de su vida era su mamá, él era hijo único. La señora, nos precisa el informante, empezó con demencia senil y después con Alzheimer, así que hace más de 5 años él decidió llevarla a una casa de retiro por la Avenida Toluca, en la CDMX, donde contaba con todos los cuidados médicos.

¿Cómo estaba cuidada Delia Díaz, madre de Nicandro Díaz, antes de su desaparición y qué riesgos enfrenta?

La persona cercana al fallecido productor Nicandro Díaz declaró: “‘Nic’ la visitaba cada semana, todos los días le llamaba y en todo momento estaba pendiente de su salud. Había una lista de la gente de confianza de él que podía visitar a su mami, entre esta, su entonces pareja, Mariana Robles. Alguien dentro del asilo, de manera discreta, dijo que se habían llevado a la señora de forma abrupta, que les limitaron los informes, ni ellos saben su paradero”.

Cercanos al entorno del productor dicen que ella estaba bien cuidada, pues requiere de constantes atenciones.

“Casi no tiene movilidad, debe tener una enfermera 24 por 7. En sus momentos lúcidos sufre la ausencia de su hijo. Estamos hablando de una señora vulnerable. Ojalá esté con vida. Uno no sabe hasta dónde puede llegar la avaricia” Relata la fuente a TVNotas

¿Qué dijo Mariana Robles, última pareja de Nicandro, sobre la desaparición de su mamá Delia?

“Lo último que sé es que estaba en una casa de retiro y traté de comunicarme. Nicandro la tenía ahí desde hace varios años. Desde hace 3 meses no tengo noticias de ella. No me han querido dar informes, he tratado de contactarla. También gente allegada a Nicandro está preocupada y nadie tiene noticias. Espero que esté bien, viva, sana, tranquila y en paz. Mi suegra tiene mucho dinero, varias propiedades que Nicandro le dejó. Hubo un poder notariado, del que se estaba haciendo mal uso, un poder con el que me acusaron del tema de un departamento, que no procedió.

Las autoridades determinaron que era un documento falso. Con estos temas del dinero, hay cosas muy complicadas. Espero la señora siga en el lugar donde Nicandro quería que estuviera”, concluyó.

Lee: Exhiben secreto que Nicandro Díaz se llevó a la tumba, a un año de su muerte

¿Qué dijo Mariana Robles, última pareja de Nicandro, sobre la desaparición de su mamá Delia?

¿Por qué la herencia de Nicandro Díaz genera denuncias y disputas familiares?

El dinero que el productor había logrado en su vida, además de propiedades, ascendía a 900 millones de pesos.

El departamento que estaba en disputa se ubica en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen, Quintana Roo, con un valor de 2 millones 700 mil pesos.

La dueña es la señora Delia, mamá del productor.

Se presentó una denuncia, aparentemente el 3 de octubre de 2024, en el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, donde acusan a Mariana Robles (última pareja de Nicandro), de haberse adueñado de la propiedad.

De acuerdo con Cynthia, si Mariana no acredita con papeles ser dueña del inmueble, la acusarían del delito de enriquecimiento ilícito.

El litigio continúa y Mariana pidió medidas de protección contra Cynthia, además, la acusa de haberse quedado con muebles, ropa, bolsos y joyas que Mariana tenía en la casa que compartía con el productor.

¿Quién fue Nicandro Díaz? El productor de telenovelas que marcó una era

Nicandro Díaz fue un productor de telenovelas mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, el 7 de agosto de 1964.

mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, el 7 de agosto de 1964. Comenzó su carrera en la década de los 90 como asistente de producción en telenovelas como: Monte Calvario y Rosa salvaje, bajo la producción de Valentín Pimstein.

En 1996, se convirtió en coordinador de producción como productor asociado en Para toda la vida.

Sus inicios en Televisa niños fueron con su trabajo en Gotita de amor (1998), la primera telenovela infantil que marcó un hit en su carrera y lo consagró como gran visionario en la producción para las nuevas generaciones.

Realizó diversas telenovelas como: Destilando amor (2007), Mañana es para siempre (2008), Soy tu dueña (2010) y Amores verdaderos (2012).

Su último trabajo fue en la novela Golpe de suerte (2024), que se estrenó antes de su fallecimiento.

Realizó teatro junto con Gerardo Quiroz, como el musical ¡Vivan los niños! (2002), y el montaje Hasta el fin del mundo (2014 y 2015), entre otros.

Estuvo casado con Cynthia Marisol Butrón, con quien tuvo 3 hijos: Victoria, Nicandro Jr. y Sebastián.

Mira: Brilló en las telenovelas mexicanas y ahora vende productos por internet ¿De quién se trata?

Nicandro Díaz, productor de telenovelas mexicano.

¿Cuándo y cuál fue la causa de la muerte de Nicandro Díaz? Detalles del accidente que lo llevó a perder la vida

El productor tuvo un accidente en motocicleta mientras paseaba en Cozumel al lado de su entonces novia, Mariana Robles. Ella sobrevivió, aunque tuvo serias lesiones.

Aparentemente un animal se atravesó en su camino y, al tratar de esquivarlo, Nicandro perdió el control, derrapó y se dio un fuerte golpe en la cabeza.

Fue trasladado al hospital, reportado como grave. Perdió la vida horas después.

Antes de su deceso, su equipo de trabajo utilizó las redes sociales para pedir donadores de sangre tipo AB negativo u O negativo para el hospital Costamed Cozumel.

El fallecimiento de Nicandro tomó por sorpresa al medio artístico.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .