Ex Reina de belleza desaparece tras acudir a un velorio; investigan si fue asesinada y arrojada al mar

El mundo del espectáculo en Ecuador se encuentra atento al caso de Alina Pihuave Narváez, ex Reina de belleza de Puerto López, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado sábado 27 de diciembre, luego de asistir a un velorio en una zona considerada de alta violencia en la provincia de Manabí. La joven tiene 19 años y, desde entonces, su paradero es desconocido.

Te puede interesar: Exconductor de Fox Sports anuncia muerte de su padre con emotivo mensaje: “Te extrañaré siempre”

Amazon

¿Cuándo y dónde desapareció la ex Reina de belleza Alina Pihuave Narváez?

De acuerdo con la información emitida por medios locales, Alina Pihuave Narváez fue vista por última vez el 27 de diciembre, después de acudir a un velorio en la vía a Salango, una zona del cantón Puerto López, en Manabí. Su padre fue quien presentó el reporte oficial de desaparición, tras perder contacto con ella horas después del funeral.

Según reportes periodísticos locales, el lugar donde ocurrió el velorio ha sido identificado como un punto con presencia constante de grupos delictivos, lo que ha incrementado la atención sobre el caso. Desde el momento de la denuncia, elementos de la Policía Nacional desplegaron operativos de rastreo terrestre y marítimo, así como labores de investigación para reconstruir las últimas horas de la joven.

Las autoridades han señalado que existen testimonios que apuntan a un posible homicidio, sin embargo, subrayan que mientras no haya una confirmación oficial, Alina sigue siendo considerada legalmente como persona desaparecida.

Te puede interesar: C4 Jiménez filtra nuevo video del motociclista arrastrado en Iztapalapa; Imelda Tuñón alza la voz: “lo mataron”

Alina Pihuave Narváez / Res sociales

¿Cuáles son las teorías que existen tras la desaparición de la ex Reina de belleza Alina Pihuave Narváez?

Diversos medios locales, entre ellos El congresista, han difundido información no confirmada oficialmente que indica que Alina Pihuave Narváez presuntamente mantenía una relación sentimental con un líder de un grupo delictivo que operaba en la región. Este hombre habría sido asesinado el mismo día de su desaparición, junto con su hermano.

Aunque versiones extraoficiales en redes sociales apuntan a que la modelo habría sido privada de la vida y que sus restos fueron arrojados al mar, sin embargo, las autoridades no han confirmado su muerte y mantienen operativos activos de búsqueda.

Las autoridades locales analizan si existe alguna conexión entre ambos casos, aunque hasta el momento no han emitido un pronunciamiento público que confirme dicha línea de investigación. La Policía ha reiterado que toda la información difundida en redes sociales y medios digitales forma parte del análisis, pero que no puede ser validada.

Te puede interesar: Muere Gerson Leos, tecladista de Banda MS: Celebró 15 años de matrimonio; así fueron sus últimos momentos

Alina Pihuave Narváez / Captura de pantalla

¿Qué dicen las autoridades y la familia sobre el paradero de la ex Reina de belleza Alina Pihuave Narváez?

Pese a los señalamientos difundidos en redes sociales, la Policía Nacional de Ecuador ha sido enfática en que el caso continúa activo como desaparición. Un elemento policial citado por medios locales declaró: “Hasta que no se confirme su muerte, para nosotros esta persona sigue desaparecida; seguimos con los protocolos de búsqueda hasta encontrarla”.

Los familiares de Alina mantienen la esperanza de encontrarla con vida y han solicitado públicamente que no se difunda información sin sustento oficial. También han pedido a las autoridades que se refuercen los operativos en la zona costera, donde presuntamente podrían encontrarse indicios clave para esclarecer el caso.

Mientras tanto, las labores de búsqueda continúan tanto por tierra como por mar, con apoyo de distintas corporaciones de seguridad. Las autoridades han señalado que cualquier avance relevante será comunicado de manera oficial para evitar especulación y desinformación.

Te puede interesar: Gerson Leos, tecladista de Banda MS que murió, publicó un desgarrador mensaje previo a la tragedia: FOTO