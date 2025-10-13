Actriz y ex reina de belleza es hospitalizada de emergencia tras un infarto ¡Está en terapia intensiva!

Tatiana Capote, reconocida actriz de telenovelas y recordada por haber sido Miss Mundo Venezuela 1979, atraviesa un momento delicado de salud. La también exreina de belleza, que conquistó al público con su talento y carisma en la pantalla chica, sufrió un infarto el pasado 9 de octubre en Miami (EE.UU.), ciudad donde reside desde hace varios años.

La noticia fue confirmada por el periodista de farándula Diego Kapeky, quien informó que la actriz se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Jackson Memorial, acompañada por su esposo, José Paniagua.

Tatiana Capote fue hospitalizada en Miami tras sufrir un infarto. Su estado de salud preocupa al medio artístico. / Redes sociales

¿Cómo está de salud Tatiana Capote tras sufrir infarto?

De acuerdo con la información difundida por Kapeky, Tatiana Capote logró sobrevivir al ataque cardíaco, pero su estado de salud continúa siendo delicado. Aunque los médicos lograron estabilizarla, se reportó que fue sometida a un tratamiento de diálisis debido a complicaciones posteriores al evento.

Según explicó el periodista, la actriz no podía orinar por sí sola, motivo por el cual los especialistas decidieron purificar su sangre mediante el procedimiento. “Tatiana superó el infarto, pero su salud sigue comprometida”, señaló Kapeky en sus redes sociales, donde sus seguidores expresaron preocupación y enviaron mensajes de apoyo a la familia.

Su entorno cercano ha pedido respeto y discreción mientras la actriz continúa su proceso de recuperación, que podría prolongarse por varias semanas.

Amigos y colegas del medio artístico venezolano y latinoamericano han enviado mensajes de aliento a través de redes sociales, recordando su gran trayectoria y la alegría que siempre transmitió tanto dentro como fuera del set.

¿Quién es Tatiana Capote, actriz y ex reina de belleza?

Tatiana Capote Abdel nació el 15 de agosto de 1961 en La Habana, Cuba, pero desde pequeña se estableció en Venezuela, país donde desarrolló su carrera artística.

Hija del actor Julio Capote, Tatiana creció rodeada del ambiente televisivo y debutó a los 10 años en la telenovela Bárbara, interpretando a “Elisita”.

En 1979 representó al estado Barinas en el Miss Venezuela, certamen donde obtuvo la banda de Miss Mundo Venezuela. Ese mismo año compitió en el Miss World 1979, consolidando su popularidad y abriéndose camino en el mundo del espectáculo.

Durante las décadas de los 80 y 90, Tatiana se convirtió en una de las actrices más queridas de la televisión venezolana, participando en éxitos como Natalia de 8 a 9, Marisela, La mujer prohibida, Llovizna, Destino de mujer y La revancha, entre muchas otras.

¿Cuándo fue la última vez que Tatiana Capote apareció en televisión?

En los últimos años, Tatiana Capote se encontraba alejada de los reflectores, pero cercana a sus seguidores en redes sociales.

Tras años de trabajo continuó en la pantalla chica, Tatiana Capote hizo su última aparición televisiva en 2012, cuando formó parte del elenco de la telenovela “Corazón valiente”, producción de Telemundo. Desde entonces, ha mantenido un perfil más bajo, residiendo en Estados Unidos junto a su familia.

