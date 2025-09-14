Dos actrices mexicanas atentaron contra su vida y dejaron cartas inquietantes, esta es su trágica historia

La historia del cine mexicano recuerda a Lupe Vélez y Miroslava Stern no solo por su talento y belleza, sino también por las trágicas circunstancias que rodearon sus muertes. Estos eventos impactaron al mundo del espectáculo y quedaron registrados en la hemeroteca de El universal como sucesos que conmovieron a la sociedad de su tiempo.

Te puede interesar: Mamá de Octavio Ocaña intentó quitarse la vida tras infidelidad de su esposo: VIDEO

Así fue la muerte de las actrices Lupe Vélez y Miroslava Stern / Especial

¿Quién era Lupe Vélez?

Lupe Vélez, nacida el 18 de julio de 1908 en San Luis Potosí, México, fue una de las actrices más reconocidas de la Época de Oro del cine mexicano y la primera en consolidar una carrera en Hollywood. Apodada “la Mexicana voladora”, Vélez destacó por su energía en pantalla, su carisma y su capacidad para combinar comedia y drama en producciones tanto mexicanas como estadounidenses.

Comenzó su carrera en México con presentaciones musicales e imitaciones de actrices populares, lo que la llevó a ser contratada en Hollywood, donde participó en películas como The wolf song, Palooka, Laughing boy, Hollywood party y La zandunga. Su vida personal también fue ampliamente cubierta por la prensa, convirtiéndola en un ícono de la farándula de su tiempo, hasta su muerte el 14 de diciembre de 1944 a los 36 años.

Te puede interesar: En Reforma 222, joven se quita la vida al lanzarse de un hotel: “nadie hizo nada”, reclaman testigos

Lupe Vélez / Captura de pantalla

¿Por qué Lupe Vélez se quitó la vida?

Lupe Vélez falleció el 14 de diciembre de 1944 en su casa de Beverly Hills, a los 36 años. Según la crónica de El universal, la actriz ingirió una dosis letal de un barbitúrico de acción corta, tras celebrar una comida con antojitos mexicanos en su hogar. Dos cartas póstumas fueron encontradas: una dirigida a su secretaria personal y otra al actor francés Harold Ramond, con quien había terminado una relación semanas antes.

La carta de Lupe Vélez dirigida al actor francés Harold Ramond, que fue encontrada tras su muerte, contenía mensajes claros sobre sus motivos y emociones. Según El universal, entre los fragmentos más relevantes se lee:



Expresaba que prefería arrebatarse la vida y la de su bebé antes de traerlo al mundo en condiciones que ella consideraba vergonzosas.

Señalaba a Harold directamente: “¿Cómo pudiste, Harold, fingir ese gran amor hacia mí y para nuestro bebé cuando nunca nos quisiste? ”

Admitía que no había encontrado otra forma de resolver la situación y se despedía con un “Adiós y buena suerte. Amor, Lupe ".

La segunda carta, dirigida a su secretaria Miss Kinder, estaba debajo del frasco de barbitúricos y decía:



“Tú y sólo tú conoces los hechos y la razón por la que me quito la vida. Perdóname y no pienses mal de mí. Te quiero, Mammy. Encárgate de mamá. Adiós, trata de perdonarme. Di adiós a todos los amigos y a la prensa norteamericana que siempre se portó tan bien conmigo”.

Te puede interesar: Así despidió Mayte Herrera a su hijo, Rubén en su funeral tras su suicidio

Plana de El Universal por la muerte de Lupe Vélez / Captura de pantalla de El Universal

¿Quién era Miroslava Stern?

Miroslava Stern, nacida el 26 de febrero de 1925 en Praga, Checoslovaquia, fue una actriz que destacó en la época de oro del cine mexicano. Tras emigrar a México, se convirtió en una figura reconocida por su talento, belleza y elegancia, participando en películas junto a íconos como Pedro Infante y Mario Moreno “Cantinflas”. En su momento se dijo que se nacionalizó mexicana.

Su carrera incluyó papeles en comedias y dramas que consolidaron su popularidad entre el público mexicano de los años 40 y 50. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por la tristeza y la decepción amorosa. Murió a los 29 años el 9 de marzo de 1955 en su casa de la Ciudad de México, dejando cartas póstumas que revelaban sus conflictos emocionales y su decisión de terminar con su vida.

Te puede interesar: Irán Castillo confiesa que ha pensado en ya no vivir

Miroslava Stern / Captura de pantalla

¿Qué sucedió con Miroslava Stern?

La actriz fue encontrada por su ama de llaves aproximadamente 30 horas después de su muerte. Su habitación estaba decorada cuidadosamente, y en sus manos sostenía una fotografía del torero Luis Miguel Dominguín, con quien había tenido un romance, y varias cartas póstumas.

La actriz había mostrado signos de depresión días antes de su muerte y había sido atendida por un doctor. En sus cartas pidió perdón a su familia y al torero, dejando constancia de su decisión. Su padre, Oscar Stern, explicó que Miroslava había intentado quitarse la vida anteriormente, cuando tenía 17 años, durante su estancia en un internado en Nueva York. La noticia de su muerte fue publicada en los medios, donde se destacaba su belleza y la sorpresa del hecho en la sociedad mexicana de la época.

Te puede interesar: Ivonne Montero pensó en el suicidio tras infidelidad de Fabio Melanitto