Mamá de Octavio Ocaña intentó quitarse la vida tras infidelidad de su esposo: VIDEO

Ana Lucía Ocaña, mamá del fallecido Octavio Ocaña, no solo ha enfrentado la muerte de su hijo, recientemente, hizo públicamente el doloroso episodio que vivió al descubrir la infidelidad de su esposo, Octavio Pérez, con quien estuvo casada durante 35 años.

Ana Lucía confesó que también fue agredida físicamente por Octavio Pérez cuando el actor de ‘Vecinos’ todavía vivía. Incluso, paró en el hospital por la gravedad del asunto. Por esta razón, tomó la decisión de anunciar su separación.

¿Ana Lucía, mamá de Octavio Ocaña, quiso terminar con su vida, tras la infidelidad de Octavio Pérez?

Luego de que Ana Lucía Ocaña también confesó que Nerea, ex de Octavio Ocaña, iba a tener un hijo del actor de ‘Vecinos’, pero decidió interrumpir el embarazo. En esta ocasión, causó revuelo con la revelación que hizo en torno a la traición de su exesposo. ¡Quiso terminar con su vida!

En una entrevista reciente, la señora confesó que, tras enterarse de la traición, quiso arremeter en contra de su vida al consumir una gran cantidad de pastillas para dormir.

“Cuando descubrí la infidelidad, yo lloraba por los rincones, mi hijo a penas iba apara tres años de haber fallecido y no podía creer que me hubiera hecho esto si yo le había dado mi vida entera”, dijo Ana.

“Me quise quitar la vida cuando supe de su infidelidad, tomé media caja de pastillas para dormir y ya no me levanté” Ana Lucía Ocaña

Afortunadamente, fue encontrada a tiempo y trasladada al hospital, donde le realizaron un lavado de estómago que le salvó la vida.

“Me hicieron un lavado de estómago y me atendieron, pero a puntito estuve de ya no estar, pero mi hijo y Dios no quisieron que muriera”, agregó.

Ana Lucía Ocaña, madre de Octavio Ocaña, exige pensión a Octavio Pérez

Finalmente, Ana Lucía compartió a una revista de circulación nacional que solo pediría lo justo de manutención a Octavio Pérez, tras los años que estuvieron casados.

“Yo lo que estoy peleando es el divorcio junto con mi pensión, porque es mi derecho, porque el señor nunca me dejó trabajar, fueron 34 años dedicada al hogar; él, desde el inicio, me dijo que yo me iba a encargar de mis hijos y que él era el proveedor”, declaró Ana.

“Yo no le pedí que me diera un viaje, que me comprara ropa... Yo le exijo al señor que pague mi renta, mi luz, mi agua, el internet y mis gastos de comida… Si (mi hijo) viera la situación que estoy pasando, se volvería a morir”, añadió.

Al momento, Octavio Pérez, papá de quien le dio vida a ‘Benito’ en ‘Vecinos’, no se ha pronunciado con respecto a las exigencias de pensión de su expareja, Ana Lucía.