Papás de Octavio Ocaña se divorcian por una infidelidad a casi cuatro años de la muerte del actor

A unos meses del cuarto aniversario luctuoso del actor Octavio Ocaña, se da a conocer que sus padres, Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña, están en proceso de divorcio por una infidelidad.

Por supuesto, esta noticia sorprendió a todos, pues la familia Ocaña se ha mantenido muy unida en la búsqueda de justicia por el fallecimiento del actor de ‘Vecinos’.

Cabe destacar que esto se revela a un mes de que la señora Ocaña publicara un enigmático mensaje que, para muchos, fue considerado coo una señal de su separación: “Hoy comienza una nueva etapa en mi vida, 34 años me convencí que el deber ser era que lo que empieza nunca debe terminarse”, se lee.

Octavio Ocaña / Instagram.

¿Cómo murió Octavio Ocaña?

Octavio Ocaña, quien alcanzó la fama gracias a su personaje de ‘Benito Rivers’ en la serie ‘Vecinos’, murió el 29 de octubre de 2021, en el Estado de México.

La primera versión de los hechos apuntaba a que el joven se vio involucrado en una persecución policiaca y, en algún punto, su automóvil chocó, lo que habría provocado que el joven se disparara “de forma accidental” con un arma de fuego.

La familia Ocaña rechazó esta explicación y, durante mucho tiempo, estuvo en búsqueda de justicia, ya que se habían detectado muchas incongruencias en el caso. Incluso, diversos testigos aseguraron que uno de los policías le disparó al actor y colocó el arma en su mano.

Tras las investigaciones correspondientes, se encontraron responsables a dos elementos de seguridad: Leonardo ‘N’ y Gerardo ‘N’. El primero fue declarado culpable por homicidio doloso y abuso de poder, siendo condenado a 20 años y 9 meses de prisión. Además de que tendrá que pagar 17 millones de pesos como reparación del daño.

El segundo implicado aún se encuentra prófugo de la justicia. En su momento, la familia Ocaña aumentó la recompensa por cualquier información sobre él. No obstante, sigue sin ser localizado.

Padres de Octavio Ocaña / Redes sociales

¿Por qué los papás de Octavio Ocaña se van a divorciar?

Hace unos momentos, la mamá de Octavio Ocaña, Ana Lucía, confirmó que se separó por una infidelidad.

En entrevista para el canal de YouTube de Mich Rubalcava, la señora declaró que siempre “luchó por su matrimonio”, con la esperanza de que su esposo, Octavio Pérez, “se diera cuenta de su error”. No obstante, al ver que Pérez jamás cambiaría, decidió separarse definitivamente de él.

Mamá de Octavio Ocaña “Luché más de un año por mi matrimonio. El señor me daba vueltas, me decía que esperara, me tenía con esperanzas, pero esperanzas falsas. Yo sufrí mucho. Te puedo decir que el señor se fue por las tortillas y ya no regresó. Yo le hablaba y me decía que estaba viviendo con un amigo que estaba solo. Para creerme ese cuento, pues no”

Ana Lucía reveló que, a lo largo de casi 35 años de matrimonio, su marido tenía comportamientos “machistas y manipuladores”, por lo que nunca le permitió trabajar.

“El señor me dijo que mi lugar era en el hogar, que él era el proveedor. Ahora, al ser una mujer dependiente, (buscar sustento) me está costando mucho trabajo. El señor se bajó del barco, me dejó arriba del barco y es estar detrás de él para mi mantenimiento. Al día de hoy, no es el señor que era antes. Se ha vuelto más agresivo, cuesta trabajo hablar con él. Me evade, me manda dinero a cuenta gotas”, manifestó.

¿Qué pasó entre los padres de Octavio Ocaña?

Según el testimonio de la mamá de Octavio Ocaña, su aún esposo ya está viviendo con una mujer, que en el pasado había sido su empleada doméstica y a quien describe como una “oportunista”, ya que, aparentemente, le saca dinero a Pérez para que la mantenga a ella y a su familia.

También sostuvo que su marido la agredió físicamente en múltiples ocasiones. Incluso, relató que llegó a ir al hospital: “El señor es muy violento. Se volvió más violento desde la muerte de Octavio (Ocaña)”, resaltó.

Por su parte, Bertha Ocaña, hermana del actor, se solidarizó con su madre y aseguró que siempre la apoyará, ya que ha sido testigo de los comportamientos agresivos de su padre.

Hasta el momento, Octavio Pérez no se ha pronunciado ante las declaraciones de su esposa e hija. Sin embargo, en varias ocasiones ha dicho que ama a su familia.

