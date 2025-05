Ex de Octavio Ocaña se pronuncia luego que la mamá del actor dijera que abortó al que sería su nieto, VIDEO

Recientemente la mamá de Octavio Ocaña confesó que él y su entonces novia, Nerea Godínez, iban a tener un hijo, pero ella decidió interrumpir el embarazo. Algo que habría puesto muy triste al actor.

Ante la impactante declaración, Nerea rompió el silencio y destapó su sentir por las declaraciones de su exsuegra. ¿Qué dijo? Te contamos.

Octavio Ocaña y su novia Nerea Godínez / Redes sociales

Te puede interesar: Padre de Octavio Ocaña reacciona a la captura de implicado en el asesinato del actor: “no hay cabos sueltos”

¿Octavio Ocaña embarazó a su novia Nerea Godínez?

Durante una entrevista para ‘Ventaneando’, la mamá de Octavio Ocaña reveló que el actor de ‘Vecinos’ le confesó que estuvo a punto de ser papá. Sin embargo, la entonces novia de Octavio, Nerea Godínez, decidió interrumpir el embarazo pese a que él estaba muy emocionado:

“Yo nunca quise comentar eso pero, Nerea en su momento estuvo embarazada de Octavio, pero no quiso tener al hijo y fue y se lo sacó”. Ana Lucía Ocaña

De acuerdo con la señora Ana Lucía, Octavio recurrió a ella y su padre Octavio Pérez para pedirles que le ayudaran a convencer a su novia de tener al bebé: “Octavio nos habló a nosotros (sus padres). (Nos dijo) ‘Por favor, se los pido de corazón que la convenzan. Yo quiero tener un hijo, yo quiero ser papá”.

Los padres de Octavio accedieron a ayudarlo, pero cuando hablaron con Nerea, ella argumentó que tenía miedo de que él se desentendiera después, pues ella ya tenía un hijo. Finalmente, el esposo de Ana Lucía dijo que dejaran de insistir, pues era su cuerpo y su voluntad era no tenerlo.

De acuerdo con la mamá del fallecido actor, cuando Nerea interrumpió el embarazo, apenas tenía 1 mes de gestación y el feto todavía no estaba bien formado. Sin embargo, esto deprimió a Octavio y provocó problemas en su relación al grado de querer abandonar la casa donde vivía junto a Nerea.

No te pierdas: Octavio Ocaña: A casi 4 años, detienen a prófugo implicado en su muerte: “Lágrimas de justicia”

¿Qué dijo la exnovia de Octavio Ocaña sobre su embarazo interrumpido?

No pasó mucho tiempo para que Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña, rompiera el silencio y se pronunciara al respecto. La joven influencer compartió en su cuenta de Instagram su versión de la historia y cómo impactó en ella la revelación de esta situación que guardó en secreto durante mucho tiempo:

“Pues se acaba de hacer público algo que me duele. Me siento humillada, traicionada. Es un tema que si se mantuvo así 4 años como se mantuvo, pues es por algo, porque era algo personal; algo que teníamos nada más Octavio y yo como decisión y que vengan a destaparlo así, sin más, sin preguntarme, se me hace de mal gusto”, confesó la exnovia del intérprete.

Nerea también aseguró que tanto ella como Octavio estuvieron de acuerdo en interrumpir el embarazo y las razones solamente ellos dos las sabían: “Él sabrá, y se llevó a la tumba el porqué los dos decidimos no seguir con eso”.

La joven denunció que ha sido victima de ataques todo el tiempo y además reveló que desde hace meses fue amenazada con que se contara ese secreto, lo que finalmente sucedió: “Y pues el día llegó, sin que haya hecho nada como para merecerlo. Hasta me quedé pensando: ‘Caray, ¿pues qué dije? ¿O qué hice?’”.

Nerea Godínez alegó que siempre fue cercana a la familia de Octavio cuando él falleció y procuró apoyarlos. Finalizó reafirmando todo fue por razones personales entre Octavio y ella, por lo que no se arrepiente tomando en cuenta el desenlace del artista.

Nerea Godínez rompe el silencio sobre su embarazo interrumpido con Octavio Ocaña / Captura de pantalla de ig: @nerea.gogo

Échale un ojo: Mamá de Octavio Ocaña revela cuál era el objeto más preciado para el actor: “Era su tesoro más importante”

¿Cómo fue la relación entre Octavio Ocaña y Nerea Godínez?

Octavio Ocaña y Nerea Godínez se conocieron en 2020 durante una reunión entre amigos y rápidamente se volvieron amigos, consumando su noviazgo en febrero del 2021. La relación parecía bastante estable y buena, ya que en junio de ese mismo año el actor que dio vida a ‘Benito’ en ‘Vecinos’ le pidió a Nerea que se casara con él, compartiendo la noticia a través de sus redes sociales.

Tristemente, la historia de amor entre Octavio y Nerea terminó de manera abrupta y trágica, pues tan solo cuatro meses después, en octubre de 2021, Octavio Ocaña murió durante una durante una persecución policíaca en la autopista Chamapa-Lechería, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.