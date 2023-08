Nerea Godínez, prometida de Octavio Ocaña, comparte foto con su nuevo novio y responde a las críticas

Octavio Ocaña perdió la vida el 29 de octubre cuando recibió un disparo en la cabeza en medio de una persecución vehicular por elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli.



A casi dos años de la inesperada muerte del actor Octavio Ocaña, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, Nerea Godínez, quien fuera su prometida, ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor y compartió una foto con su nueva pareja.

La joven modelo, quien incursionó en una plataforma de contenido para adultos, al parecer fue objeto de críticas por su nueva relación. Nerea mandó un mensaje contundente a quienes la atacan por rehacer su vida.

“¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé, desde el día uno. Las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida ¿quién las entiende? “, se lee en la primera parte del mensaje de Nerea.

Después de casi dos años de la muerte de Octavio Ocaña, Nerea Godínez comparte su nueva relación. / @nerea.gogo

“Equis yo decidí vivir y no solo existir, siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente, el que piense que eso está mal yo le diría... médicate loc@”, escribió.

El mensaje aparece en una fotografía en la cual aparece con su nueva pareja, un chico que le besa la frente, mientras ella tomó la fotografía con su celular.

Nerea Godínez se comprometió con Octavio Ocaña, 4 meses antes de su fallecimiento. / @nerea.gogo

Recordemos que Nerea Godínez se comprometió con el actor de Vecinos, Octavio Ocaña el 23 de junio de 2021, cuatro meses antes del fallecimiento del actor, quien perdió la vida en una persecución vehicular a causa de un impacto de bala.