Mamá de Octavio Ocaña revela cuál era el objeto más preciado para el actor: “Era su tesoro más importante”

En medio de la controversia por su divorcio de Octavio Pérez, Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña, se sincera sobre el objeto más preciado que conserva de su hijo, quien murió en octubre del 2021 durante una persecución policial en el Estado de México.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Javier Ceriani, la mamá de Octavio Ocaña contó que, desde niño, su hijo era muy apegado a una almohada, la cual era tan especial para él que solía llevarla a todos lados.

Mamá de Octavio Ocaña

“Yo atesoro una almohadita. Esa almohadita que, (para) Octavio, era su máximo. El más grande valor de su vida. Esa almohadita no vale ni tres pesos, porque realmente la almohadita era un trapo viejo. Cuando se lo lavaba, se ponía muy enojado. (Me decía) ‘no me laven mi almohadita, así la quiero’”