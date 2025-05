¿Octavio Caña también fue un niño actor explotado? VIDEO

En medio del escándalo entre los padres de Octavio Ocaña por supuesta infidelidad y maltrato de parte de su papá a su mamá, ahora sale a la luz la verdad sobre la infancia del difunto actor. Su hermana Bertha Ocaña reveló que fue un niño actor explotado y señaló a su padre. ¿Qué dijo?

Luego del asesinato de Octavio Ocaña en 2022 a raíz de un negligente ataque a mano armada durante una persecución policial en la autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México; la familia del actor que interpretó al icónico personaje de ‘Benito en la serie ‘Vecinos’ ganó foco por buscar esclarecer el caso y hacer justicia.

No obstante, a casi 4 años de la muerte del actor, la familia Ocaña volvió a escena, pero esta vez para protagonizar un pleito de infidelidad y violencia doméstica en el que el señor Octavio Pérez es señalado como culpable por parte de Ana Lucía Ocaña y Bertha Ocaña, madre y hermana respectivamente de Octavio Ocaña.

Octavio Ocaña / Redes sociales

¿Por qué la hermana de Octavio Ocaña dijo que fue un niño actor explotado?

Recientemente, en entrevista para el programa ‘De primera mano’, la hermana de Octavio Ocaña, Bertha Ocaña, se sinceró sobre la verdadera situación de la infancia de su hermano: “La infancia de Octavio fue una infancia muy dura, muy difícil, porque fue un niño actor que lamentablemente tampoco vivió una estabilidad hogareña, porque siempre hubo violencia”.

La hermana del intérprete de ‘Vecinos’ compartió que antes de morir, Octavio vio completa la bioserie del cantante de ‘La incondicional’ y al terminarla le confesó que se sintió muy identificado con la historia del artista y de su papá, por cómo llevó la carrera del cantante y lo explotó durante su infancia: “Octavio llegó a apodarle a mi papá ‘Luisito rey’.

Sin pelos en la lengua, Bertha Ocaña confirmó que su hermano sufrió explotación laboral y manipulación por parte de su padre, incluso cuando fue mayor de edad:

“Cuando Octavio decide regresar a la televisión ya siendo mayor de edad, lo emociona mucho cobrar su propio dinero, comprarse su propio coche, llegar a la empresa en su propio coche, y él (su papá) lamentablemente comienza con manipulaciones de que él lo hizo: ‘Yo te hice como tu padre, gracias a mí estás ahí, y no se me hace justo que regreses sin mí', declaró Bertha.

De igual manera, la hermana del difunto actor alegó que la violencia psicológica que su padre ejerció sobre Octavio influyó para que él se volviera machista e incluso un poco violento, pues llegó a tener arranques de quererse pelear para demostrar que no porque saliera en la televisión tenía prohibido hacerlo.

¿Octavio Ocaña tendrá una bioserie?

Las revelaciones sobre la explotación laboral que Octavio Ocaña sufrió durante su infancia surgieron a raíz de que la hermana de Octavio confirmara que sigue en pie la intención de realiazar una bioserie sobre el actor con la intención de contar su verdadera historia, desde precisamente su dura infancia, hasta el fatídico ataque a mano armada que le quitó la vida.

Bertha admitió que no ha habido un avance con la serie, pues incluso señaló que cree que el contrato vence este año. No obstante, aseguró que ella por su cuenta mantendría en pie la idea sin importar que su padre no esté involucrado, pues recalcó el rompimiento que hay entre ellos.

Sobre los derechos del nombre de Octavio Ocaña como marca registrada, Bertha consideró que no habría algún problema, ya que al ser familiares directas de él tanto ella como su madre, podrían utilizar su nombre e imagen. Al momento, la hermana del ‘Benito’, ha abierto negocios con la imagen de octavio para preservar su legado, como una barbería.

Hermana de Octavio Ocaña prepara bioserie de su Octavio y ya abrió barbería en su nombre / Captura de pantalla de ig: @berthaocaa

¿Qué dijo el papá de Octavio Ocaña sobre las acusaciones de explotación hacia su hijo?

Hasta el momento Octavio Pérez, padre del actor finado y de Bertha Ocaña no se ha pronunciado sobre estas acusaciones, pero sí ha declarado su inocencia respecto a la presunta infidelidad y maltrato contra su aún esposa Ana Lucia Ocaña.

Además, también ha asegurado que Ana Leticia, su otra hija y hermana gemela de Bertha, sí lo apoya y de hecho está en contra de las acusaciones que se le han hecho:

“¿Por qué la otra no opina? Me quedan dos hijas. Una me defiende y la otra me tira. Te voy a pasar los audios de la otra, para que veas la diferencia de una con otra. Una niña coherente. Está muy molesta con ellas, por lo que comentaron. Yo siempre he defendido a mi familia”

Lo cierto es que es difícil saber qué es verdad y qué no; de momento cada parte involucrada tiene su propia versión y hasta que no se presente pruebas en forma, no hay una verdad absoluta.