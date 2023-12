Octavio Ocaña: Leopoldo N es sentenciado a 20 años de prisión por el homicidio doloso del actor

A un poco más de dos años del sensible deceso de Octavio Ocaña, se da a conocer que Leopoldo N fue sentenciado a 20 años y seis meses en prisión por el delito de homicidio doloso y abuso de autoridad en contra del famoso actor.

De acuerdo con información compartida por De primera mano, el imputado también tendrá que dar una compensación económica de más de 17 millones de pesos a la familia Ocaña por los daños ocasionados.

“(Leopoldo N estará) 20 años y medio en prisión al policía que disparó a la camioneta donde venía Benito Octavio Ocaña hace dos años. 20 años y medio de cárcel más la reparación de daños de 17 millones 330 mil 777 pesos”. Addis Tuñon

Durante la emisión, también se dio a conocer que los familiares de Leopoldo N podrían buscar una apelación de esta sentencia. Al parecer, la defensa del expolicía buscaría alegar que solo estaba cumpliendo con “su labor”, al momento de los hechos. No obstante, esto no ha sido confirmado.

Policía del caso Octavio Ocaña es culpable por quitarle la vida al actor / Instagram

“Toda persona tiene derecho a apelar esta determinación del juez y ya veremos si lo hace la defensa de este policía. Entiendo que sí buscarán hacerlo porque ellos argumentan que, si no es porque Octavio tiene esa pistola, no hubiera existido ese disparo”, manifestó el periodista Carlos Jiménez, quien fue entrevistado para hablar del caso.

Sobre el otro implicado, señalaron que aún continúa prófugo y las autoridades establecieron una recompensa de más de 300 mil pesos para quien dé información sobre su paradero.

Se espera que pronto dén con el otro implicado / Facebook: Vecinos

Familia Ocaña celebra la sentencia

Previo a darse a conocer la condena, la familia Ocaña ya había dado a conocer que Leopoldo N fue hallado culpable por el delito de homicidio doloso y abuso de autoridad en contra del actor.

“No fue fácil, no es fácil estar dos años de tu vida en unos juzgados, tratando de que se logre una justicia, recabando pruebas, recabando en este caso los testimonios. No les voy a decir “se me fue la vida”, porque no, pero sí puse mi vida en pausa, pero hice lo que mi hermano hubiera hecho por mí”, expresó Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor.

Asimismo, pidió ayuda para localizar a Gerardo, el segundo policía implicado en el caso y que actualmente se encuentra en calidad de fugitivo.

No olvidemos su nombre: Gerardo Rodríguez García, que hasta el momento la Fiscalía está ofreciendo una recompensa por él. Ningún policía está exento, no es justo abusar de un ciudadano solo por tener una patrulla, un uniforme y un arma”

