Familia de Octavio Ocaña logra justicia para el actor de “Vecinos” ¡Hallan culpable al policía!

La noche del pasado 14 de diciembre, Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor compartió que Leopoldo Azuara de la Luz fue declarado culpable por homicidio doloso y abuso de autoridad en contra de Octavio Ocaña, quien perdió la vida por un disparo con arma de fuego el pasado 29 de octubre 2021.

A través de un vivo en su cuenta de Instagram, Bertha informó que los juzgados de control, juicio oral y ejecución de sentencias encontraron culpable al policía.

La joven también destacó que todavía hay un segundo implicado que se encuentra prófugo y por el cual las autoridades están ofreciendo una recompensa.

Bertha mencionó que seguirá honrando la memoria de su hermano: “Por supuesto, que vamos a seguir trabajando por la memoria de mi hermano, pero lo más importante era esto, y lo dijimos desde el día uno: limpiar el nombre Octavio, honrarlo”.

La hermana del actor de “Vecinos”, aseguró que no fue nada fácil lograr justicia pero se siente orgullosa de todo lo que ha logrado a dos años de la muerte de Octavio.

Octavio Ocaña

“No fue fácil, no es fácil estar dos años de tu vida en unos juzgados, tratando de que se logre una justicia, recabando pruebas, recabando en este caso los testimonios. No les voy a decir “se me fue la vida”, porque no, pero sí puse mi vida en pausa, pero hice lo que mi hermano hubiera hecho por mí”.