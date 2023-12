Mamá de Octavio Ocaña fue amenazada por los familiares del expolicía culpable de la tragedia del actor

La tragedia que marcó la trágica muerte de Octavio Ocaña, conocido por su papel como Benito Rivers en la serie ‘Vecinos’, encontró por fin la justicia recientemente. Tras más de dos años de incertidumbre, el expolicía Leopoldo N fue declarado culpable de homicidio doloso y abuso de autoridad en relación con la muerte del joven actor.

Sin embargo, el veredicto no vino solo. La familia Ocaña enfrentó una situación alarmante cuando, durante la audiencia del fallo, recibieron am3nazas dirigidas a la madre de Octavio por parte de los allegados del expolicía condenado.

Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor, relató a los medios de comunicación el desagradable episodio que vivieron: “Se atrevieron a am3nazar a mi mamá aquí afuera de este penal, de estos juzgados”, compartió Bertha. “No les tenemos el más mínimo miedo. Sí, sí somos muy chingon*s, por supuesto que lo somos, y no me interesa en absoluto sus amenazas, que se atrevan a darnos la cara. Si están enojados, es problema de ellos”.

La CNDH concluyó que un uso excesivo de la fuerza policial derivó en la muerte de Octavio Ocaña / Televisa

A pesar de las intimidaciones, la familia Ocaña se mantuvo firme en su postura. Bertha dejó en claro que no se inmutan ante la ira de los allegados de quien ha sido declarado culpable y se enfocan en el hecho de que se logró justicia para Octavio, alegría que compensa cualquier intimidación recibida.

Mamá de Octavio Ocaña fue auxiliada por un policía tras las amenazas

Durante la interacción con la prensa, la madre de Octavio agradeció el apoyo recibido y recordó que su hijo nunca fue un delincuente, sino un joven que dedicó su vida a alegrar a millones de personas.

“Mi hijo les dio felicidad y era injusta su manera de irse, pero gracias Dios, gracias abogados, gracias a ustedes”, comentó.

Las amenazas no pasaron desapercibidas. Bertha compartió detalles específicos, describiendo cómo los familiares de Leopoldo Azuara de la Luz confrontaron a su madre Ana Lucía con palabras intimidantes.

Octavio no se disparó solo, sino que alguien le disparó, y hasta el momento ya se encuentra de tenido un presunto culpable, y otro está prófugo de la justicia, por ende se solicitó a la INTERPOL su apoyo para su localización. / Luis Pérez

“Mi mamá sale un momento al auto y me dice que parece ser que su esposa o su hija o no sé quién (de Leopoldo N) se atrevió a decirle: ‘Señora Ocaña ¿muy chingones, muy chingones? Nosotros también somos muy chingones. Somos familiares de Leopoldo’. ¿Cómo ven?”, dijo Bertha Ocaña.

Familia de Octavio Ocaña confía en la justicia tras el fallo

Por último, la madre de Octavio Ocaña pudo encontrar ayuda a tiempo. Un policía cercano le brindó el apoyo necesario en ese momento crítico. Gracias a su intervención rápida, la madre del querido actor fue resguardada y asegurada dentro de la dependencia.

La familia Ocaña, en medio de la celebración por la justicia para Octavio, reafirma su convicción en la verdad y la justicia, a pesar de la intimidación de la familia del expolicía.