Papá de Octavio Ocaña defiende a la novia del actor, en medio de polémica por aborto y le envía mensaje

Recientemente la mamá de Octavio Ocaña confesó que él y su entonces novia, Nerea Godínez, iban a tener un hijo, pero ella decidió interrumpir el embarazo. Algo que habría puesto muy triste al actor.

En una entrevista para ‘Ventaneando’, la madre de Octavio Ocaña reveló que, en su momento, su hijo le confesó que iba a ser padre junto a su prometida, Nerea Godínez. Si bien el actor estaba sumamente emocionado por la noticia, la joven optó por no seguir su embarazo, algo que deprimió a Octavio.

“A Octavio lo deprimió mucho que también Nerea (decidiera interrumpir un embarazo). Yo nunca quise comentar eso, pero Nerea, en su momento, estuvo embarazada de Octavio y no quiso tener el hijo. Fue y se lo sacó”, dijo Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio.

Octavio Ocaña y su novia Nerea Godínez / Redes sociales

¿Cuál fue la reacción de Nerea Godínez después de que la madre de Octavio Ocaña mencionara su aborto?

Estas declaraciones generaron polémica y causaron la molestia de Nerea Godínez, última pareja de Octavio Ocaña, quien rompió el silencio y aseguró sentirse “humillada”.

“Acaban de hacer público algo que me duele. Me siento humillada, traicionada. Es un tema que, si se mantuvo en privado durante cuatro años, fue por algo. Era una decisión de Octavio y mía, algo íntimo”, expresó en un video en redes.

En otro mensaje, agregó: “Yo tengo mis motivos. Yo tuve mis motivos. Era algo de los dos. Los dos estuvimos de acuerdo. Yo sabré por qué lo hice; él sabrá, y se lo llevó a la tumba. Para mí es fuerte y doloroso, porque sabemos cómo me han atacado durante todo este tiempo. Y enterarme de golpe, porque alguien me avisó lo que estaban diciendo… son cosas privadas”, señaló Nerea visiblemente afectada.

Papá de Octavio Ocaña muestra su apoyo a Nerea Godínez, su prometida

En medio de la controversia, Octavio Pérez, padre del actor, ofreció un mensaje de respeto, cariño y solidaridad hacia Nerea.

En entrevista con el programa ‘Venga la alegría’, aclaró que no emitirá opinión sobre el aborto, pero sí destacó el afecto que le tiene a la joven:

“No tengo nada que opinar. A esa muchacha la quiero mucho por mi hijo. La quiero y la querré siempre. Para mí, ha sido lo mejor que le pasó a mi hijo”. Papá de Octavio Ocaña

Nerea Godínez, expareja de Octavio Ocaña, rompe en llanto al enterarse que la mamá del fallecido actor reveló que interrumpieron un embarazo.😪💔💬#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/bWGTzou0Ta — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 29, 2025

¿Por qué la novia de Octavio Ocaña decidió interrumpir su embarazo?

Por su parte, Ana Lucía, madre del actor, reveló que cuando conversaron con Nerea sobre su embarazo, ella expresó temor de que Octavio no asumiera sus responsabilidades como padre en el futuro.

“Le dijimos: ‘Hija, nosotros te vamos a apoyar’. Ella respondió: ‘Es que yo ya tengo un hijo y no sé cómo lo vaya a tomar Octavio, ¿y si después me olvida?’”, compartió Ana Lucía.

Al ver que Nerea no iba a cambiar de opinión, el padre de Octavio intervino con comprensión.

“Mi esposo dijo: ‘¿Sabes qué? Es su cuerpo, es su voluntad, ya no le insistas, ella no quiere’. Se fue y lo hizo. Apenas llevaba como un mes de gestación. No estaba bien formado (el feto)”, relató.

Cabe mencionar que Nerea aseguró que solo ella y Octavio saben por qué decidieron no continuaron con el embarazo.

