Hermana de Octavio Ocaña explica porqué se alejó de Nerea Godínez, prometida de su hermano

Usuarios descubrieron que Bertha Ocaña ya no sigue a Nerea Godínez en su cuenta de Instagram.



Hace unas semanas, Nerea Godínez, quien fuera prometida del actor Octavio Ocaña al momento de su fallecimiento (31 de octubre de 2021), compartió una foto con su nueva pareja.

A la par Bertha Ocaña, hermana del actor de Vecinos, lanzó un mensaje en sus redes sociales, el cual parecía una reacción al romance de Nerea Godínez. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que ninguna se sigue en redes sociales, luego de haberse mantenido muy cercanas.

“No tengo que dar explicaciones de lo que hago o dejo de hacer y mucho menos de a quién sigo y a quién no sigo. En verdad tienen que aprender a RESPETAR las decisiones ajenas... siempre estaré agradecida con las personas que están aquí y me siguen y me apoyan, no sólo a mí sino a mi familia. Pero en serio, yo prefiero que estemos los que verdaderamente están con amor”, escribió tras el anunció de romance de Nerea.

La hermana de Octavio Ocaña, Bertha, publicó un contundente mensaje luego de que su ex cuñada, Nerea Godínez, dio el anuncio de su nueva relación. / @berthaocaa

¿Por que Bertha se distanció de Nerea Godínez?

Reciente, Bertha Ocaña explicó a Gustavo Adolfo Infante lo que verdaderamente pasó entre Nerea Godínez y su familia y se sinceró sobre el distanciamiento.

“Nosotros como familia de Octavio, nuestra postura desde el día uno fue apoyarla, incluso la incluimos en la reparación del daño, nunca fuimos de una postura diferente, incluso hasta la fecha, lo que sí te puedo decir es que el tiempo ha pasado y desde el día uno supimos que iba a rehacer su vida”.

Octavio Ocaña se robó el corazón con el personaje de Benito. / Facebook: Vecinos

“Al no ser una figura pública, estuvo expuesta a los ataques, al hate, a que la gente opine a favor o en contra, nosotros decidimos alejarnos de todo lo que tenga que ver con ella, a estas alturas”, agregó Bertha Ocaña.

La hermana del actor destacó que no hubo ningún problema, de hecho, intentaron mantener la bonita relación, lo cierto es que sintió que Nerea ya no quería lo mismo.

“Porque acá Octavio va ser hijo y hermano toda la vida, con ella era un noviazgo que no pudo llegar a más, mucha gente piensa que hubo algún problema y no lo hubo”, comentó.

Después de casi dos años de la muerte de Octavio Ocaña, Nerea Godínez comparte su nueva relación. / @nerea.gogo

Finalmente, Bertha Ocaña aseguró que ante la postura de Nerea, decidió respetar su proceso.

“Yo en su momento insistí en llevar una bonita relación, también llegué a sentir que ella ya no lo quería así y creo que lo mejor es alejarse y dejar que ella continúe su vida y su proceso”.