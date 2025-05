Hermanas de Octavio Ocaña hablan sobre el aborto de su excuñada, Nerea Godínez, ¿estaban enteradas?

Octavio Ocaña vuelve a dar de qué hablar. Tras la detención del segundo implicado en su muerte, Ana Lucía Ocaña, madre del actor, reveló que estuvo a punto de ser padre, pero su novia de aquel entonces, Nerea Godínez, decidió interrumpir el embarazo.

Esta información fue confirmada por la propia Nerea, quien se dijo molesta con su exsuegra por haber ventilado ese hecho. A través de un video para redes sociales, explicó que, a diferencia de lo dicho por Ana Lucía, el histrión estuvo de acuerdo.

Y es que, la madre de Octavio Ocaña aseguró que su hijo sí quería ser papá, pero Godínez optó por realizarse un aborto, bajo el argumento de que tenía miedo a que el famoso se desentendiera de sus obligaciones parentales en algún momento.

En su video, la joven también dejó ver que Ana Lucía la había estado amenazando con dar a conocer el suceso, sin motivo aparente: “Y pues el día llegó, sin que haya hecho nada como para merecerlo. Hasta me quedé pensando: ‘Caray, ¿pues qué dije? ¿O qué hice?’”, expresó.

¿Qué dijo Ana Leticia Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, sobre el aborto de Nerea Godínez?

A través de un comentario en el video compartido por Nerea Godínez, Ana Leticia Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, se solidarizó con su excuñada y sostuvo que su madre no tenía el derecho de dar a conocer su aborto.

También dejó ver que la decisión de interrumpir el embarazo fue una decisión con la que estaba de acuerdo su hermano, por lo que no entiende el motivo de que su mamá haya dado a conocer este hecho.

Ana Leticia Ocaña “Lamento profundamente que los problemas, los traumas y la imprudencia de alguien más, el día de hoy te alcancen a ti. Octavio Ocaña QEPD, mis respetos por ser alguien tan cuidadoso con su vida privada. Él solo se dedicaba a trabajar y su ropa sucia la lavaba en casa”.

Ana Leticia aseguró que Nerea fue un gran apoyo para su familia cuando falleció Octavio Ocaña, algo por lo que estará agradecida siempre. De igual forma, reveló que su excuñada decidió alejarse en algún momento por motivos no especificados: “Te alejaste a tiempo y estuvo perfecto”, indicó.

Aunque no dio a conocer por qué Nerea decidió alejarse de ellos, confirmó que, al igual que su excuñada, también está distanciada de sus parientes: “Hoy solo estoy enfocada en mi esposo e hijos”, resaltó.

Comentario Ana Leticia Ocaña / Redes sociales

¿Qué dijo Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, sobre el aborto de Nerea Godínez?

Por su parte, Bertha Ocaña, subió un comunicado lamentando que el tema del aborto de su excuñada, Nerea Godínez, empañen la reciente captura de Gerardo ‘N’, segundo implicado por la muerte de Octavio.

“En estos momentos, nada va a opacar que empezamos con el pie derecho el juicio contra Gerardo N. Toda mi fe y esperanza puesta en todo momento en culminar la justicia de mi hermano y lograr cerrar este capítulo tan triste de mi vida” Bertha Ocaña

Posteriormente, a través de sus historias de Instagram, Bertha dijo haber recibido muchos reclamos por la “indiscreción” de su madre, algo que le parece sumamente injusto, principalmente ahora que está en medio del proceso legal en contra de Gerardo.

Sin mencionar a su madre, señaló que ya había hablado con Nerea y le aclaró que ella no tuvo nada que ver con que se hiciera público su embarazo y posterior interrupción del mismo, reiterando su petición a que el público se enfoque en “lo realmente importante”.

“Yo ni siquiera sabía bien lo que había pasado. No tenía la más mínima idea, hasta que vi su mensaje (de Nerea Godínez). Estuvimos platicando de eso. No voy a entrar en detalles, pero ella sabe el gran cariño que le tengo. Nos queremos. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que salió, ni tampoco estoy detrás de ello, en absoluto”, puntualizó.

Hasta el momento, Ana Lucía Ocaña no se ha pronunciado ante las declaraciones de sus hijas, pero se espera que pronto dé algún comentario.

Bertha Ocaña / Redes sociales

¿Cómo era la relación entre la mamá de Octavio Ocaña y Nerea Godínez?

Previo a dar a conocer que Nerea Godínez había interrumpido un embarazo, Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña, hablaba muy bien de Nerea Godínez. En una reciente entrevista, la describió como una chica “capaz” y “madura”.

“Ella era una chica madura, muy capaz y orientaba a mi hijo por el buen camino, le daba buenos consejos, es más, le decía:’Tenle paciencia a tu mamá’. Le decía: ‘Escúchala’”, indicó.

Y es que Nerea se solidarizó con su familia política tras la muerte del actor. No obstante, todo parece indicar que, con el tiempo, se fue distanciando, algo que pudo haber influido par que Ana Lucía ventilara su aborto.

