¿Octavio Ocaña dejó embarazada a su novia?, la mamá del actor revela si dejó un hijo: “Se deprimió”

Tras la detención del segundo implicado en la muerte de Octavio Ocaña, Ana Lucía Ocaña, madre del actor, revela que su hijo, en su momento, embarazó a su novia, Nerea Godínez. Sin embargo, esta última decidió interrumpir el embarazo, ¿Cuál fue la razón?

Octavio Ocaña y su novia Nerea Godínez / Redes sociales

¿Por qué Octavio Ocaña no logró ser padre?

En entrevista para ‘Ventaneando’, la madre de Octavio Ocaña contó que, en su momento, su hijo le confesó que iba a ser padre junto a su novia, Nerea Godínez. Si bien el actor estaba sumamente emocionado por la noticia, la joven optó por no seguir su embarazo, algo que deprimió a Octavio.

Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña “A Octavio lo deprimió mucho que también Nerea (decidiera interrumpir un embarazo). Yo nunca quise comentar eso, pero Nerea, en su momento, estuvo embarazada de Octavio y no quiso tener el hijo. Fue y se lo sacó”.

De acuerdo con su testimonio, Godínez tenía aproximadamente un mes de gestación. También comentó que Octavio recurrió a ella y a su padre, Octavio Pérez, para suplicarles que convencieran a su novia de continuar con el embarazo.

“Octavio nos habló a nosotros (sus padres). (Nos dijo) ‘Por favor, se los pido de corazón que la convenzan. Yo quiero tener un hijo, yo quiero ser papá”, relató.

Padres de Octavio Ocaña / Redes sociales

¿Por qué la novia de Octavio Ocaña decidió interrumpir su embarazo?

Ana Lucía contó que, cuando hablaron con la novia de Octavio Ocaña, ella les habría expresado su temor de que, si continuaba su embarazo, el actor podría olvidarse de sus obligaciones como padre en algún momento.

“Le dijimos ‘hija, nosotros te vamos a apoyar’. (Ella respondió) ‘Es que yo ya tengo un hijo y es que Octavio, no sé como lo vaya a tomar y ¿si después agarra y ya me olvida?’”, resaltó.

Al ver que la joven no iba a cambiar de opinión, el padre del histrión simplemente señaló que, al final del día, era su decisión: “Mi esposo dijo ‘¿sabes qué? Es su cuerpo, es su voluntad, ya no le insistas, ella no quiere’. Se fue y lo hizo, llevaba como apenas un mes de gestación. No estaba como bien formado (el feto)”, narró.

Según la madre de Octavio Ocaña, su hijo se “deprimió aún más” tras la acción de Nerea Godínez, provocando también muchos problemas entre la pareja.

“Octavio se deprimió el doble. Empieza a pasar problemas con ella, peleaba mucho con ella. Trataba de salirse de la casa (donde vivían juntos). No estaba con ella”, finalizó.

Hasta el momento, Nerea Godínez no se ha pronunciado ante lo dicho por la mamá de Octavio Ocaña, pero se espera que pronto dé alguna clase de aclaración.

¿Cómo fue la historia de amor entre Octavio Ocaña y Nerea Godínez?

La historia de amor entre Octavio Ocaña y Nerea Godínez empezó en noviembre del 2020, cuando se conocieron en una reunión de unos amigos en común. Tras una breve amistad, en febrero del 2021, ambos hicieron pública su relación.

Todo parecía ir viento en popa entre ellos, pues, en junio de ese mismo año, él le pidió matrimonio, compartiendo la noticia a través de redes sociales.

Desafortunadamente, sus planes de boda no pudieron llevarse a cabo, pues, tan solo cuatro meses después, Octavio Ocaña falleció durante una persecución policíaca en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Cada cierto tiempo, Nerea lo recuerda a través de emotivos mensajes. No obstante, ya rehizo su vida y actualmente tiene una nueva pareja.

