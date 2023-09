Mamá de Octavio Ocaña ¿desenmascara a la exprometida de su hijo? “Siempre ha querido robar cámaras”

Hace poco, Nerea Godínez, exprometida de Octavio Ocaña, presentó a su nueva pareja.

Ya pasaron casi dos años del fallecimiento del actor Octavio Ocaña. Su exprometida, Nerea Godínez (27 años), presumió la semana pasada en sus redes sociales una foto con su nueva pareja, Diego Alejandre. Los seguidores de Ocaña no tomaron bien esto y se desató una ola de ataques y cuestionamientos.

Ante esta situación, Bertha Ocaña, hermana de Octavio, pidió respeto para su excuñada mediante un video en vivo a través de Instagram: “Yo no estoy, ni mi familia (y voy a hablar por ellos, aunque no debería), ni molesta, ni indignada, ni me siento mal ni mucho menos. De verdad se los digo, ‘Nere’ es una niña que tiene, y toda la vida va a seguir teniendo, todo el derecho de rehacer su vida, y lo único que ella merece, por parte de nosotros y por parte de todos ustedes, es respeto”, señaló.

Para tener la película completa, nos acercamos a su mamá, Ana Lucía Ocaña y nos dijo si considera que Nerea guardó el luto suficiente.

Ana Lucía Ocaña, madre del actor, nos contó qué piensa de que Nerea ya tiene nueva pareja. / Archivo y redes sociales

Recientemente, Nerea Godínez presentó a su nuevo novio con una foto donde luce enamorada y feliz / Archivo y redes sociales

