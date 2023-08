Hermana de Octavio Ocaña lanza contundente mensaje tras el anuncio de romance de su excuñada

Usuarios descubrieron que Bertha Ocaña ya no sigue a Nerea Godínez en su cuenta de Instagram.

A casi dos años de que Octavio Ocaña falleciera de forma trágica en una persecución vehicular por agentes de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, Nerea Godínez, quien fuera su prometida, comenzó una nueva relación.

La noticia fue objeto de críticas para la joven modelo, quien respondió a los ataques en redes por rehacer su vida con una nueva pareja.

La sorpresa fue que la hermana de Octavio Ocaña, Bertha publicó un extraño mensaje luego de que su ex cuñada, Nerea Godínez, compartió en sus redes sociales una fotografía con su nuevo novio.

Después de casi dos años de la muerte de Octavio Ocaña, Nerea Godínez comparte su nueva relación. / @nerea.gogo

Bertha, hermana Octavio, compartió una frase en sus historias de Instagram: “Al final lo mejor es no reclamar nada, solo observar y decepcionarte”; la cual fue atribuida por los usuarios al anuncio de Nerea.

Más tarde, Bertha Ocaña lanzó un fuerte mensaje en que si parecía refererirse al nuevo romance de su excuñada.

La hermana de Octavio Ocaña, Bertha, publicó un contundente mensaje luego de que su ex cuñada, Nerea Godínez, dio el anuncio de su nueva relación. / @berthaocaa

“No tengo que dar explicaciones de lo que hago o dejo de hacer y mucho menos de a quién sigo y a quién no sigo. En verdad tienen que aprender a RESPETAR las decisiones ajenas... siempre estaré agradecida con las personas que están aquí y me siguen y me apoyan, no sólo a mí sino a mi familia. Pero en serio, yo prefiero que estemos los que verdaderamente están con amor”, escribió.

Finalmente, la hermana de Octavio Ocaña reconoció que no tiene nada malo que hablar de nadie. Lo cierto es que hay temas que no le interesany considera que deben mantenerse en privado.

La hermana de Octavio Ocaña dio detalles del estado de animo de la familia y es que aunque es muy complicado indicó que se encuentran felices por el resultado con la CNDH / Luis Pérez

“Muchas cosas deben mantenerse en privado, porque no sé qué quieran escuchar de mi o que quieran que explique de un tema que no me interesa hablar en lo absoluto, porque no tengo nada malo que hablar de nadie”, concluyó.

Aunque Bertha Ocaña jamás escribió el nombre de Nerea Godínez para sus seguidores fue una extraña coincidencia que ella lanzara ese mensaje y curiosamente ya no siga a su excuñada en redes.